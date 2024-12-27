Синод запретил священнослужителям торговать на бирже и проводить бизнес-тренинги

Синод Русской православной церкви (РПЦ) во время заседания принял документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей». Согласно документу, служителям РПЦ запрещено носить оружие, проводить бизнес-тренинги, заниматься ростовщичеством и биржевой деятельностью, шоу-бизнесом, а также спортом, актерством и балетом на профессиональном уровне.

Как отметили в документе, клирики могут совмещать церковное служение с работой в светской сфере, чтобы проповедовать знание о религии или получать дополнительные средства на содержание храма. При этом священнослужитель должен получить письменное разрешение от епархиального архиерея, чтобы он мог работать во внешней для церкви организации.

Список запрещенных работ сформировали на основе канонических правил — они не дают указаний, чем позволено заниматься клирику, однако запрещают ряд действий и занятий. Отмечается, что клирики могут продавать изделия собственного производства, однако не могут быть учредителями или участниками коммерческих организаций, противоречащих христианским нормам. Также запрещены работа в коллекторских агентствах и занятие ростовщичеством. Признается недопустимой работа в сфере «тренингов личностного роста», советуется проявлять осторожность при работе психологом.

Заниматься профессиональным спортом запрещено потому, что он требует от человека «полной самоотдачи», однако клирик может вести спортивную секцию или преподавать физкультуру. Шоу-бизнес запрещен, поскольку он основан «на эксплуатации человеческих страстей и влечет за собой усиленные соблазны».