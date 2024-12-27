Глава РСПП Шохин предложил «поджать» списки системообразующих предприятий

Списки системообразующих предприятий стоит пересмотреть, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Среди компаний, которые должны получать господдержку, можно оставить лишь те, что находятся в центре реализации некоторых инвестиционных проектов, предложил господин Шохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Когда случился ковидный кризис, то были списки системообразующих предприятий, которые имели право на господдержку. После 2022 года эти списки системообразующих (предприятий.— "Ъ") обновлялись. Возможно, что и сейчас мы должны посмотреть на эти списки... Может, их и поджать нужно, сконцентрировав в том числе на усиленной правительственной поддержке тех предприятий, которые находятся в середине реализации инвестиционных проектов, запущенных через механизмы специнвестконтракта, соглашения о защите и поощрения капиталовложений, фабрику проектного финансирования, ФРП и так далее»,— сказал господин Шохин в интервью «РИА Новости».

Отбор таких проектов может быть предметом деятельности правительственной комиссии, которая могла бы поставить дополнительные фильтры на господдержку, сказал господин Шохин. Глава РСПП объяснил свое предложение тем, что льготные кредиты и субсидирование в той или иной форме провоцируют инфляционное давление.

Подробнее — в материале «Ъ» «Господдержка вызвала привыкание».