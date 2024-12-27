В Орске осужден экс-сотрудник регоператора по обращению с ТКО за коммерческий подкуп

Ленинский районный суд Орска вынес приговор бывшему сотруднику ООО «Природа», которое является региональным оператором по обращению с ТКО. Подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч. 5 и ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Центр коммунального сервиса» Фото: Пресс-служба компании «Центр коммунального сервиса»

По данным надзорного ведомства, сотрудник организации «обеспечил вывоз твердых коммунальных отходов с территории базы отдыха без заключения договора на оказание услуг силами ООО “Природа”». За это он получил от директора базы 20 тыс. руб. Злоумышленник также « обеспечивал вывоз отходов с контейнерных площадок Гая без оформления договорных отношений, получив от учредителя организации 128,5 тыс. руб.».

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на два года. Также суд дополнительно конфисковал у осужденного 148,5 тыс. руб.

Руфия Кутляева