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В производство мороженого в Уфе инвестируют более 227 млн рублей

АО «Башкирский холод» намерено инвестировать в строительство в Уфе на Трамвайной улице цеха для производства мороженого более 227 млн руб., сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил на «инвестиционном часе» председатель совета директоров компании Николай Онацкий. По его словам, запуск объекта повысит энергоэффективность складских помещений и линий по выпуску продукции.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект получил статус приоритетного. Инвестору возместят часть затрат на закупку техники.

АО «Башкирский холод», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Уфе в декабре 2008 года при объединении фабрик «Башкирское мороженое», «Серебряный снег», торгового дома «Милк Трейд» и торгово-промышленной фирмы «Башкирский хладокомбинат». В 2023 году выручка компании составляла 20 млн руб., чистая прибыль равнялась 92 тыс. руб.

Майя Иванова

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