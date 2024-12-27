В производство мороженого в Уфе инвестируют более 227 млн рублей

АО «Башкирский холод» намерено инвестировать в строительство в Уфе на Трамвайной улице цеха для производства мороженого более 227 млн руб., сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил на «инвестиционном часе» председатель совета директоров компании Николай Онацкий. По его словам, запуск объекта повысит энергоэффективность складских помещений и линий по выпуску продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект получил статус приоритетного. Инвестору возместят часть затрат на закупку техники.

АО «Башкирский холод», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Уфе в декабре 2008 года при объединении фабрик «Башкирское мороженое», «Серебряный снег», торгового дома «Милк Трейд» и торгово-промышленной фирмы «Башкирский хладокомбинат». В 2023 году выручка компании составляла 20 млн руб., чистая прибыль равнялась 92 тыс. руб.

Майя Иванова