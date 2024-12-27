Рябков заявил о признаках начинающейся гонки вооружений

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в блиц-интервью «Ъ» заявил, что дестабилизирующие действия США становятся стимулом к «компенсирующим контрмерам» для тех стран, которые в Вашингтоне считаются «оппонентами» или «противниками». В связи с этим, считает он, сейчас наблюдаются признаки начала эпохи гонки вооружений. При этом выстраивание прогнозов по этой теме он назвал неуместным.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы, со своей стороны, ни за кем не гонимся, но, безусловно, будем вынуждены работать над поддержанием баланса сил, действуя при этом максимально выверенно, на основе принципа строгой достаточности, но при этом, безусловно, обеспечивая собственные интересы в данной сфере и гарантируя стопроцентно свою безопасность, в том числе — при необходимости — асимметричными шагами»,— сказал Сергей Рябков, отвечая на вопрос, действительно ли тема контроля над вооружениями осталась в прошлом.

Заместитель главы МИДа пояснил, что основой «неплохих положительных результатов» в поздний период советско-американских отношений и на начальном этапе российско-американских отношений было стремление к конструктивному взаимодействию и отказу от мер, «радикально подрывающих безопасность друг друга». Однако позднее, продолжил Сергей Рябков, «все это было Вашингтоном отброшено».

Подробнее — в блиц-интервью Сергея Рябкова «Ъ».

Лусине Баласян