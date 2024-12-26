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Коммерсантъ FM
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Иностранцы без визы с 2025 года не смогут находиться в России более 90 дней

Министерство иностранных дел России объявило, что с 1 января 2025 года иностранцы, прибывающие в РФ без визы, смогут находиться на территории страны не более 90 дней в течение года. Ранее этот срок составлял три месяца в течение полугода.

Изменения коснутся всех иностранных граждан, приезжающих в Россию без виз, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и международными договорами.

«Срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы»,— говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

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