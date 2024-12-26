«ФОРЭС» выплатит 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16

Уральская компания «ФОРЭС» выплатит премию российским военнослужащим в размере 15 млн руб. за уничтожение первого американского истребителя F-16, который был сбит в зоне специальной военной операции (СВО) в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба компании, уточнив, что ждет официального подтверждения от Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО "ФОРЭС" Сергей Шмотьев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Генеральный директор ООО "ФОРЭС" Сергей Шмотьев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Выплата за сбитый F-16 — наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь»,— цитирует пресс-служба гендиректора компании Сергея Шмотьева.

Поставку истребителей F-16 вооруженным силам Украины осуществляет коалиция западных стран. О том, что за уничтожение первого F-16 установлено вознаграждение, господин Шмотьев сообщал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее «ФОРЭС» установил премию в размере 5 млн руб. за первый уничтоженный немецкий танк Leopard или американский танк Abrams и по 500 тыс. руб. за каждый последующий. По данным компании, было проведено уже восемь выплат. Общий объем помощи российской армии от компании «ФОРЭС», включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн руб.

Николай Яблонский