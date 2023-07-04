«ФОРЭС» определил получателей наград за уничтоженные танки Leopard в зоне СВО

«ФОРЭС» определила участников специальной военной операции, которые получат выплаты за уничтоженные танки Leopard немецкого производства. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Так, 5 млн руб. получит экипаж ударно-разведывательного вертолета, который первым поразил иностранную технику в ходе боевого задания.

Еще 2 млн руб. достанется военным за второй уничтоженный танк. Вознаграждение за последовавшие единицы тяжелой техники составляет 500 тыс. руб. Их получатели уже определены.

В ближайшее время должна состояться встреча представителей компании с военнослужащими, уничтожившими Leopard. «Срок передачи финансового вознаграждения не зависит от компании и связан исключительно со спецификой работы военнослужащих, их местонахождением и поиском возможного механизма выплаты с учетом всех обстоятельств»,— отметили в пресс-службе.

«ФОРЭС» занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов. Производственные мощности находятся в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и других городах.

Ранее певец Григорий Лепс также сообщил, что направил российскому военному с позывным Веном 1 млн руб. за уничтоженный танк Leopard. Минобороны уже несколько раз сообщало об уничтожении танков Leopard в ходе военной операции. По информации Forbes, только в ходе одного из боев было уничтожено четыре танка Leopard 2A6 и три машины для разминирования Leopard 2R (на базе танка).

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