В Ульяновской области объем работ по высокотехнологичным отраслям вырос на 30%

По итогам десяти месяцев 2024 года в Ульяновской области отмечена положительная динамика развития высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона, ссылаясь на информацию, прозвучавшую на совместном заседании совета по вопросам высшего образования и науки и Совета по вопросам развития инновационной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отмечала на заседании первый зампред правительства региона Марина Алексеева, совокупный объем отгрузки товаров, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям высокотехнологичных отраслей, составил 226,1 млрд руб. (рост в сравнении с аналогичным периода прошлого года на 29,7%). Наибольший прирост демонстрирует отрасль высокого технологического уровня (48,7%). Объем таких отгруженных товаров, работ и услуг в инновационнйо сфере вырос в 1,5 раза. На 11% возросло количество полученных патентов на изобретения, количество зарегистрированных региональных брендов выросло на 61%.

По мнению министра экономического развития свое влияние оказали введенные в регионе меры стимулирования деятельности в этой сфере. В частности, в 2024 году был введен специальный налоговый режим «патентной коробки», по условиям которого устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в облбюджет, в отношении доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат налогоплательщику.

Андрей Васильев, Ульяновск