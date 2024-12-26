Вторжение в Курскую область признано терактом

Как стало известно «Ъ», 29-летняя гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, ставшая в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наемничестве, является профессиональным военным. До того как пойти воевать на стороне Украины, являлась солдатом датской обороны и проходила службу в Ираке. Накануне Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ (ГВСУ СКР) заочно предъявило ей официальное обвинение. Впрочем, предстать перед судом ей не грозит — по сведениям «Ъ», фигурантка уже вернулась на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аннабель Йоргенсен

Фото: СК РФ Аннабель Йоргенсен

Фото: СК РФ

Как установило ГВСУ СКР, на Украину датчанка в начале года приехала через Польшу, попав «в пункт постоянной дислокации одного из наемнических формирований», связанного с украинской националистической партией «Правый сектор» (признана террористической организацией и запрещена в России). Пройдя боевую подготовку, она вступила в состав 7-го отдельного штурмового батальона «Арей» 129-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Наемница подписала контракт, получая за службу «не менее $1 тыс.» ежемесячно, а также премии за убитых и уничтоженную военную технику.

Следствие выяснило, что, сражаясь на стороне ВСУ, датчанка с июня по ноябрь текущего года получила «не менее $6 тыс.».

После того как в начале августа ВСУ вторглись на территорию России через нефункционирующий автомобильный пункт пропуска «Суджанский», туда «не позднее 15 ноября» прибыла и Аннабель Йоргенсен. Причем все ее участие в военных действиях следствие трактует как теракт, который иностранка, по данным СКР, совершила в составе «группы лиц по предварительному сговору с иными неустановленными военнослужащими и наемниками вооруженных сил Украины».

Следствие констатирует, что действия Аннабель Йоргенсен привели к наступлению тяжких последствий, а именно к нападению на населенные пункты Суджанского района Курской области, обстрелам жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест дислокации военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

ГВСУ СКР 25 декабря заочно предъявило фигурантке официальное обвинение по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий) и по ч. 3 ст. 359 (наемничество).

По первой статье ей грозит от 12 до 20 лет заключения, а по второй — от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ожидается, что в ближайшее время следствие объявит Аннабель Йоргенсен в розыск, а суд санкционирует ее арест. Предстать перед российским правосудием европейке не грозит, так как, по данным «Ъ», она уже вернулась на родину. А это значит, что приговор в будущем будет вынесен ей заочно.

Адвокат Игорь Дюкин из адвокатской коллегии «Барристер» подтвердил, что присутствовал при вынесении следствием постановления о привлечении Аннабель Йоргенсен в качестве обвиняемой. «Однако, ознакомившись с документами следствия, я пришел к выводу, что доказательств пребывания Аннабель Йоргенсен на территории РФ следствие не представило»,— заявил адвокат. Более подробную информацию защитник обещал предоставить в случае, если состоится его встреча с подзащитной.

Мария Локотецкая