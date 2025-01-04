Войны и миры

Воспринимать давнее и не очень прошлое можно с холодной головой, искать причины и анализировать последствия — именно такой подход к событиям позволяет извлекать из них уроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французы пытаются разрушить Чертов мост в районе перевала Сен-Готард (Швейцария), чтобы остановить наступление австро-российской армии под командованием Суворова (сентябрь 1799 года)

Фото: Hulton Archive / Getty Images Французы пытаются разрушить Чертов мост в районе перевала Сен-Готард (Швейцария), чтобы остановить наступление австро-российской армии под командованием Суворова (сентябрь 1799 года)

Фото: Hulton Archive / Getty Images

«Мы, русские, без правил и тактики. Я еще из лучших»

225 лет Итальянскому походу Суворова: что русские делали в Ломбардии и Пьемонте в 1799 году

Александр Суворов определенно занимает одну из верхних строк в перечнях военачальников, обеспечивших славу российского оружия. Ассоциируется он прежде всего с переходом через Альпы: со школы перед глазами репродукция с картины Василия Сурикова (1899), на которой шеренги гренадер буквально валятся по отвесному снежному склону куда-то в пропасть, а бодрый седой командир шутит с ними через голову своей серой в яблоках лошади, в глазах которой застыл ужас. Европейский поход 1799 года закрепил образ Суворова в российской коллективной памяти, в анекдотах и даже сказках: сторонник интуитивных тактических решений и смелого натиска, «слуга царю» и «отец солдатам», он делает свое дело вопреки козням военных бюрократов, над которыми между делом едко шутит. Эта кампания принесла русскому фельдмаршалу и мировую славу. Но Швейцарский поход был продолжением Итальянского, а Итальянский начался ровно 225 лет назад сражением на реке Адда. Иван Тяжлов перечитал письма Суворова из Итальянского похода, чтобы напомнить читателям, что русские военные делали в Ломбардии и Пьемонте весной и летом 1799 года (письма цитируются по изданию А. В. Суворов. Письма.— М.: Наука, 1987). Подробнее — в материале «Ъ».

«Мы на краю пропасти! Но мы — русские! С нами Бог!»

225 лет назад начался Швейцарский поход Александра Суворова

В субботу, 21 сентября 1799 года, колонна русских и австрийских войск растянулась на несколько километров по дороге вдоль верхнего течения Тичино. Коалиционный корпус под командованием генерал-фельдмаршала князя Александра Суворова медленно втягивался в горы: над дорогой нависали высоченные покрытые лесом склоны, еще выше сверкали на солнце ледники и снежники Швейцарских Альп. В апреле «Ъ» напоминал своим читателям, что суворовские войска делали весной и летом 1799 года в Ломбардии и Пьемонте. Швейцарский поход стал прямым продолжением Итальянского и вошел в историю как неудача, покрывшая вечной славой русские знамена. Сегодня, спустя 225 лет после его начала, корреспондент «Ъ» Иван Тяжлов разбирался в деталях кампании, читая суворовские письма (цитируются по изданию А. В. Суворов. Письма.— М.: Наука, 1987). Подробнее — в материале «Ъ».

«Стена простоит еще 50 или даже 100 лет»

35 лет назад Восточный Берлин стихийно воссоединился с Западным

Город Берлин не разделен стеной уже дольше, чем стена существовала: один из символов холодной войны начал рушиться вечером 9 ноября 1989 года. Исторические даты часто запоминаются как бы отдельно от отрезков времени, которые их разделяют. Между тем эта арифметика может хотя бы частично объяснить ход истории: стена была сооружена на 16-й год после окончания Второй мировой, едва не стала поводом для Третьей и простояла 28 лет вместо 100, которые ей предрекал Эрих Хонеккер. Корреспондент «Ъ» Иван Тяжлов мысленно прогулялся вдоль Берлинской стены, чтобы напомнить читателям некоторые детали ее появления, существования и падения. Подробнее — в материале «Ъ».

«Положить предел непрерывным вооружениям и предупредить угрожающие всему миру несчастья»

125 лет назад по инициативе России в Гааге открылась первая мирная конференция

6 (18) мая 1899 года в королевском дворце Хёс-тен-Бос в Гааге открылась первая Гаагская конференция мира. Организаторы — пусть и не формулируя такую цель дословно — рассчитывали добиться соглашения, способного предотвратить большую, возможно, мировую войну. Мировая война все равно разразилась спустя 15 лет, и реальная политика почти сразу отчасти зачеркнула многое из того, чего удалось добиться участникам конференции. Но она все же стала вехой в истории дипломатии. Без этого первого глобального форума, целью которого была остановка гонки вооружений и защита мира, трудно себе представить создание Лиги наций после Первой мировой и Организации Объединенных Наций после Второй. Иван Тяжлов напоминает, что инициатором и главным действующим лицом миротворческого процесса в Гааге была Российская империя. Подробнее — в материале «Ъ».

Вопросы мэроздания

Как в России начались, а потом почти закончились прямые выборы градоначальников

На следующей неделе Народный Хурал (парламент) Бурятии рассмотрит законопроект, отменяющий прямые выборы мэра республиканской столицы Улан-Удэ. После этого в России останется всего четыре административных центра, где градоначальника все еще выбирают жители, а не депутаты. Как главы местного самоуправления проделали путь от назначенцев президента до победителей конкурсов и на каком этапе они были встроены в вертикаль — в материале «Ъ».

Милостивые господа присяжные

Как в современной России появился и развивался институт «судей из народа»

35 лет назад Верховный совет СССР предоставил подсудимым, которым грозили смертная казнь или лишение свободы на срок свыше десяти лет, право на суд присяжных. Реально этот институт заработал почти на пять лет позже, уже в постсоветской России, но до сих пор, по сути, остается экзотикой: в прошлом году суды рассмотрели более 700 тыс. дел, из них с участием присяжных — всего 1080, то есть 0,14%. О том, почему так трудно приживаются в РФ суды присяжных, которые выносят оправдательные приговоры в сотни раз чаще, чем профессиональные судьи,— в материале «Ъ».

«Последний шанс узнать нашу историю»

«Коммерсантъ» разбирался в скандале со спасением берестяных грамот в Великом Новгороде

В конце августа по Telegram-каналам прошел тревожный клич: «Береста в опасности, нужна помощь добровольцев!». В публикациях утверждалось, что важный участок Троицкого раскопа в Великом Новгороде находится под угрозой уничтожения. Там должно начаться строительство Национального историко-археологического центра — а раскопки еще не закончены. В соцсетях призывали записываться в волонтеры, чтобы помочь археологам завершить работу. Однако ссылки в этих постах вели на сайт по изучению санскрита, который вроде бы не имеет никакого отношения к археологии. Параллельно чиновники заверяли, что строительство начнется, только когда ученые покинут раскоп. Мария Кунина приехала в Великий Новгород, поучаствовала в раскопках, поговорила со всеми сторонами конфликта — и убедилась, что в этой истории скрыт не один культурный слой. Подробнее — в материале «Ъ».

Переход года

Откуда и когда в российском календаре возник второй Новый год

В канун так называемого старого Нового года «Ъ» поздравляет всех, кто намерен отмечать его с 13 на 14 января. Иван Тяжлов напоминает, какими историческими причинами было обусловлено возникновение этой экзотической традиции — и когда старый Новый год переедет еще на сутки позже. Подробнее — в материале «Ъ».