АО «БЭСК» и Электропрофсоюз РБ ВЭП подписали Коллективный договор

В канун Дня энергетика председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Анатолий Пискунов и председатель рескома Электропрофсоюза РБ ВЭП Ришат Сакаев подписали Коллективный договор. Уже существующие льготы, гарантии и компенсации работникам группы компаний АО «БЭСК» дополнены новыми социальными благами. Это дополнительные оплачиваемые отпуска в зависимости от стажа работы, новая система распределения льгот и бенефитов, увеличение лимита использования транспортных услуг, возможность получения дополнительных услуг по техприсоединению к электрическим сетям по льготной стоимости и другие новшества.

Подписание Коллективного договора

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Комментируя событие, председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Анатолий Пискунов отметил: «Коллективный договор направлен на защиту интересов наших работников, улучшение условий их труда и отдыха. Он дополняет социальные льготы для работников, гарантированные действующим законодательством и, таким образом, создает привлекательные условия для трудоустройства в нашу компанию».

ООО «Башкирэнерго»