Медведев: 40% детей мигрантов недостаточно владеют русским языком

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе совещания по проблемам миграции со ссылкой на данные Минпросвещения заявил, что в российских школах обучаются более 200 тыс. детей мигрантов. По его словам, из них около 40% имеют недостаточный уровень владения русским языком для успешного обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Пребывание семей мигрантов в России связано с необходимостью обучения детей иностранных работников в российской школе. Таких детей в образовательных организациях много. По данным Минпросвещения, свыше 200 тысяч. Также у значительной части — более 40% — уровень владения русским языком является недостаточным для освоения образовательных программ»,— сказал Дмитрий Медведев (запись совещания доступна на его странице во «ВКонтакте»).

Он напомнил, что на прошлой неделе Совфед одобрил закон о запрете зачисления в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Документ также вводит обязательное тестирование на знание русского языка при приеме в школу для детей иностранцев. «Необходимо детально проработать все вопросы, связанные с его реализацией, включая финансирование»,— добавил зампред Совбеза.

Госдума приняла закон 11 декабря. Инициатором выступила группа во главе с думским спикером Вячеславом Володиным, вице-спикером Ириной Яровой и лидерами всех фракций. Тестирование детей мигрантов планируют начать с 1 апреля 2025 года, говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».