В Белебее экс-директора компаний приговорены к исправительным работам

Белебеевский городской суд вынес приговор бывшим руководителям ООО Специализированный застройщик «Строительная фирма "Шкаповнефтестрой-Стронег"», ООО «Спецстроймонтаж-Стронег» и потребительского кооператива «Развитие», обвиняемым в привлечении средств граждан для строительства многоквартирных домов в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве, совершенном группой по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, суд назначил каждому из троих фигурантов наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что до сентября 2020 года руководители застройщика и генерального подрядчика строительства многоквартирного дома по улице Травницкого в Белебее вступили в сговор для привлечения средств граждан на строительство дома в обход требований законодательства. Они продавали квартиры через потребкооператив «Развитие» по договорам паенакопления. Затем деньги граждан средств перечисляли застройщику. При этом «Развитие» не могло привлекать финансирование на строительство дома, так как не является его застройщиком и не имеет прав на земельный участок под ним.

Обвиняемые заключили 106 договоров паенакопления на сумму более 162 млн руб. На момент рассмотрения уголовного дела общая готовность дома составила 92 %, его строительство продолжается.

Подсудимые признали вину.

Майя Иванова