Госэкспертиза одобрила проект развлекательного комплекса и дуплекс-коттеджей на курорте в Губахе

Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на строительство развлекательного комплекса и дуплекс-коттеджей горнолыжного комплекса «Губаха». Об этом сообщает корпорация развития территорий «Туризм.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: туризм.рф Фото: туризм.рф

На проверке в Главгосэкспертизе России находится также проект гостиницы, который намечено построить на территории комплекса «Губаха». В 2025 году планируется получить разрешение на строительство всех объектов, определить генерального подрядчика и начать строительно-монтажные работы.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» корпорация «Туризм.РФ» намерена развить горнолыжный комплекс «Губаха» до уровня всесезонного горнолыжного курорта. Проектом предусмотрено создание гостиницы категории «три звезды» и дуплекс-коттеджей на 120 номеров, горнолыжно-развлекательного комплекса с канатной дорогой, спа и прокатом. Длина пассажирской подвесной канатной дороги составит 1,1 км, пропускная способность подъемника в одном направлении — 1,3 тыс. человек в час.

Реализацией проекта занимается специальная проектная компания «Новая Губаха», созданная корпорацией «Туризм.РФ» совместно с инвестором. Финансовым партнером выступает Банк ВТБ. По прогнозным данным, общий объем инвестиций в проект составит 4,6 млрд руб.

В настоящее время выполнены строительно-монтажные работы по присоединению объекта к сетям водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. Строительство дороги планируется завершить к ноябрю 2025 года. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию новых объектов всесезонный курорт «Губаха» сможет ежегодно принимать до 450 тыс. человек.