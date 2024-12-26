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Коммерсантъ FM
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Стройки дорожают на панелях

Мониторинг отраслевой инфляции

По итогам трех кварталов 2024 года фактическая инфляция в строительстве жилых и нежилых зданий составила 6,6%, что несколько ниже прошлогодних значений — 9,6%, следует из обзора консалтинговой компании Strategy Partners. Основной вклад в рост стоимости строительства, как следует из проведенного компанией опроса, внесло удорожание стройматериалов — этот фактор считает наиболее значимым 81% респондентов. Отметим, по данным ДОМ.РФ, по итогам января—сентября цены на материалы росли темпами выше прошлогодних: стоимость материалов для панельных домов выросла на 7% (4,7% годом ранее), монолитных — на 4,2% (5,5%), кирпичных — на 5,4% (2,9%).

Несмотря на то что в третьем квартале рост цен несколько замедлился (удорожание было в пределах 1% против 2,4–2,9% в зависимости от типа дома во втором квартале и 1,8–2,8% годом ранее), оценки дальнейшей динамики не слишком оптимистичны. Так, по оценкам 46% опрошенных застройщиков, рост себестоимости строительства вырастет на 10% по итогам года по сравнению с первым кварталом, 44% ожидают, что показатель будет в пределах 5–6%. Только 4,6%опрошенных проявляют оптимизм и, как отмечают аналитики Strategy Partners, планируют снизить себестоимость строительства за счет «внедрения комплекса мер по управлению себестоимостью и операционной эффективностью».

Существенным фактором, влияющим на себестоимость строительства, застройщики считают и рост затрат на строительную технику, эксплуатация которой дорожает, в частности, из-за роста стоимости топлива — это отмечают 57% респондентов. Также «в корзине» — дефицит кадров, который «ведет к необходимости регулярной индексации зарплаты для их удержания в компании» — 45% опрошенных, перестройка логистических цепочек — 41% и стоимость кредита для застройщиков — 40%. По данным Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в третьем квартале динамика индекса кредитной активности в строительной отрасли достигла минимума за несколько лет (99,3%). Как отмечают в Strategy Partners, с учетом роста ключевой ставки ЦБ в августе—ноябре (сейчас — 21% годовых) стоит ожидать «усиления влияния данного фактора, которое, возможно, будет иметь отложенный характер благодаря долгосрочным контрактам, типичным для строительной сферы».

Евгения Крючкова

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