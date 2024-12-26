Hines оставляет аутлеты

Как стало известно “Ъ”, правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила холдингу «Кама капитал» выкуп у американского инвестфонда Hines комплекса «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге и части в подмосковном «Outlet Белая дача», где есть доля и у основателя ГК «Белая дача» Виктора Семенова. Рыночная стоимость объектов достигает 25 млрд руб. без учета дисконта. Несмотря на уход ряда иностранных брендов, аутлеты остаются перспективным и устойчивым к кризисам сегментом, считают эксперты. Ранее «Кама капитал» выкупила в том числе у Hines бизнес-центр «Метрополис» на севере Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Кама капитал» в конце декабря получила одобрение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями на покупку у американской Hines «Outlet Village Пулково» (35,5 тыс. кв. м) в Санкт-Петербурге и части площадей в «Outlet Белая дача» (общая площадь объекта — 37,2 тыс. кв. м) в Подмосковье, сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По их данным, сделка будет закрыта в ближайшее время, после чего Hines продолжит управлять объектами. Эту информацию подтвердил источник “Ъ”, близкий к правкомиссии.

В «Кама капитале» заявили “Ъ”, что комментируют только завершенные сделки и не раскрывают детали текущих переговоров. В Hines не ответили “Ъ”. По данным СПАРК, в ООО «Белая дача парк», которое управляет «Outlet Белая дача», Hines принадлежит 58%, 42% — у структуры основателя ГК «Белая дача» Виктора Семенова. Бизнесмен отказался от комментариев.

«Кама капитал» специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость. Портфель включает 450 тыс. кв. м офисной, торговой и складской недвижимости, который в основном был сформирован за счет объектов, принадлежавших иностранным компаниям. В этом году «Кама капитал» купила бизнес-центр «Метрополис» у Hines и чешской PPF Real Estatе, а также торговые объекты французской «дочки» Auchan. Один из акционеров компании — ее гендиректор Рустем Зарипов. Консолидированная выручка холдинга за 2024 год, по собственным данным, составит 6,7 млрд руб.

За последние несколько лет Hines избавилась от нескольких объектов в России: например, торговый комплекс «Метрополис» на севере Москвы продан инвестфонду Balchug Capital. Компания владеет и управляет активами на сумму $93 млрд в США, Китае, Бразилии и других странах. В России компания присутствует с 1991 года, в числе ее локальных активов остаются «Outlet Архангельское» и складской комплекс «Белая дача».

Источник “Ъ” говорит, что рыночная стоимость «Outlet Белая дача» в Подмосковье и «Outlet Village Пулково» — 25 млрд руб., но с учетом долговой нагрузки итоговая сумма будет ниже. При согласовании сделок с иностранными компаниями предусмотрен дисконт. С учетом этого сделку можно оценить в 11 млрд руб., подсчитала старший директор CORE.XP Марина Малахатько.

Аутлеты обладают качественной концепцией и хорошей проходимостью, считает партнер NF Group Станислав Бибик. Приобретение сразу двух объектов позволит достичь синергетического эффекта за счет эффективного управления арендными отношениями и выстраивания маркетинговых мероприятий, уверен он.

По данным CORE.XP, в январе—ноябре 2024 года объем инвестиций в торгцентры в России сократился на 70% год к году, до 77 млрд руб. Объем их нового строительства снизился на 5%, до 351 тыс. кв. м. Негативный тренд прослеживается на фоне общего падения посещаемости торгцентров и ограниченных возможностей для роста в них арендных доходов (см. “Ъ” от 24 октября). Тем не менее аутлеты остаются стабильным форматом, который хорошо себя чувствует в кризисные периоды, указывает Марина Малахатько. Основной вызов для этого сегмента — формирование качественного пула брендов в условиях ухода иностранных ритейлеров, объясняет эксперт.

По итогам 2024 года интерес инвесторов к коммерческой недвижимости вырастет. В NF Group ожидают, что суммарный объем вложений в этом сегменте составит 1,1 трлн руб. Это рекордное значение за всю историю и на 26% выше предыдущего пикового значения в 2024 году.

Константин Куркин, Санкт-Петербург; Дарья Андрианова