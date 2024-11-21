Достижения легкой аутлетики

Посещаемость аутлетов в январе—ноябре оказалась даже выше, чем у классических торговых центров, демонстрирующих пусть и символический, но спад. Потребители стремятся сократить расходы, но заполнить аутлеты профильными арендаторами становится сложнее, что сдерживает интерес инвесторов к их открытию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Посещаемость аутлетов в России на неделе 11–17 ноября 2024 года (период распродаж) выросла на 3% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Динамика контрастирует с показателями торгцентров в целом и магазинов категории фешен-ритейл: их трафик сократился на 3% и 5% год к году соответственно.

С 1 января по 17 ноября этого года посещаемость российских аутлетов выросла на 2% год к году, магазинов одежды и обуви снизилась на 10%. Торгцентры показали падение на 1%.

Гендиректор Baon Илья Ярошенко говорит, что у его сети три магазина в аутлетах, где трафик в этом году был сопоставим с прошлогодним, в других объектах посещаемость снизилась на 10%. Магазины в аутлетах наполняются остатками прошлых коллекций, возможно, потребитель находит для себя приемлемые ценовые предложения, говорит он. Гендиректор Finn Flare Ксения Рясова также отмечает рост посещаемости аутлетов, связывая это со стремлением потребителей сократить траты.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев замечает, что качественных аутлетов в России не так много: невысокая конкуренция позволяет аккумулировать целевую аудиторию. Это, по мнению эксперта, позволило модели оказаться более устойчивой. Согласно Nikoliers, в России 18 аутлетов в окрестностях Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Волгоградской, Самарской и Свердловской областях. Последний объект был открыт в 2021 году, уточняют консультанты.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева считает, что трафик аутлетов растет в том числа за счет расширения зон охвата. Директор по маркетингу Fashion House Group (управляет аутлетами) Константин Анисимов связывает позитивную динамику и с развитием в проектах досуговых концепций. Директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев добавляет, что российские аутлеты наращивают и сервисную составляющую: становится больше операторов услуг, включая салоны красоты, зоны для детей.

Но наполнять аутлеты профильными арендаторами и товаром становится сложнее.

Руководитель проектов департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин замечает, что уход и сокращение присутствия в России международных брендов влияют на концепцию. «Сейчас уже вряд ли можно увидеть уровень арендаторов и их скидок, которые были три-четыре года назад»,— говорит он. Поэтому, по его мнению, девелоперы не готовы анонсировать значительные планы по выводу новых проектов. В Nikoliers отмечают, что строится только аутлет в Махачкале, открытие намечено на 2028 год.

Президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов тем не менее верит в перспективы формата за счет развития в России новых брендов. «Все они рано или поздно придут к необходимости продавать одежду через распродажи, а пока накапливается фонд нереализованного товара»,— поясняет он.

Пока локальные бренды, по словам господина Анисимова, готовы закрывать часть спроса. Но он говорит об усиливающейся работе с поставщиками из стран Азии и Ближнего Востока, чья продукция набирает популярность. Трудности эксперт отмечает с поставками некоторых премиальных брендов. «Параллельный импорт помогает решить задачу — ритейлеры находят новые пути доставки товаров, чтобы полки не пустовали»,— отмечает господин Анисимов. Но планы по развитию новых проектов, по словам эксперта, требуют тщательной проработки.

Александра Мерцалова, Алина Мигачева