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Держи нос парковкой

Операторство платных парковок в Перми может перейти на краевой уровень

Региональные власти обсуж­дают возможность перераспределения полномочий по организации и эксплуатации платных парковок в Перми с муниципального уровня на краевой. Авторы инициативы полагают, что это позволит более эффективно управлять отраслью. По информации «Ъ-Прикамье», краевые власти рассчитывали получить полномочия уже с 1 января 2025 года, однако отказались от этой идеи, решив дождаться соответствующих изменений федерального законодательства. Эксперт «Ъ-Прикамье» полагает, что при действующей редакции ФЗ №131 передача полномочий нецелесо­образна.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», краевые власти рассматривают возможность передачи полномочий по организации и эксплуатации платных парковок в Перми с муниципального уровня на региональный. По словам одного из осведомленных собеседников, эти функции планировалось забрать у администрации Перми с 1 января 2025 года. Однако из-за готовящихся изменений федерального законодательства было решено вернуться к этому вопросу поз­же. «Сейчас одни функции в сфере парковок выполняет город, другие (например, эвакуацию) — край. Концентрация полномочий на одном уровне способствовала бы более эффективному управлению»,— пояс­няет собеседник.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края подтвердили, что вопрос передачи полномочий по платным парковкам «анализировался». «Решение о подобной передаче в 2025 или 2026 году не принималось. Решения о распределении полномочий с 2027 года будут приниматься с учетом изменения полномочий органов местного самоуправления, принимаемых на федеральном уровне»,— прокомментировали в ведомстве.

Система платных парковок в центре Перми действует с 2016 года. Мэрия постепенно расширяла перечень территорий, где действует плата. Стоимость часа парковки автомобиля варьируется от 20 до 40 руб., парковки мотоцикла — от 10 до 20 руб. Штраф за неоплату составляет 1 тыс. руб., за повторное правонарушение — 2 тыс. руб. Доходы от использования платных парковочных мест поступают в бюджет Перми. По данным на сайте мэрии, в 2021 году платные парковки принесли в городскую казну 99 млн руб., в 2022-м — 124,4 млн руб., в 2023-м — 170,7 млн руб.

Отметим, что передача функций по организации платных парковок — не первая инициатива региональных властей, направленная на централизацию полномочий. Еще в 2021 году к правительству перешла часть полномочий пермской мэрии в градостроительной сфере: подготовка и утверждение генплана, утверждение правил землепользования и застройки, подготовка и утверждение документации по планировке территорий. А с 2022 года региональные власти взяли на себя выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

В том же году перераспределили работы по содержанию и обслуживанию дорог в центре города. Эти полномочия были переданы краевой организации — дорожно-эксплуатационной службе КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта».

В 2023 году на краевой уровень перешел ряд полномочий, касающихся ЖКХ, а в текущем году у муниципалитетов забрали возможность проектировать и строить соцобъекты стоимостью свыше 50 млн руб. и дороги стоимостью более 450 млн руб. (в границах Перми — стоимостью более 1 млрд руб.).

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов считает, что при действующем ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» передача на региональный уровень полномочий по организации и эксплуатации платных парковок нецелесообразна. «На мой взгляд, стоит придерживаться существующего распределения полномочий, установленного федеральным законом, где вся дорожная деятельность и, тем более, управление муниципальным имуществом должно находиться в ведении местных органов власти. Конечно, часть полномочий (например, по организации транспортного обслуживания и части дорожного движения) может передаваться на уровень региона. Но собственниками местных дорог являются муниципалитеты, и они же должны организовывать движение. Не стоит забывать и о том, что городской бюджет пополняется, в том числе, за счет платы за парковку. Учитывая все эти факторы и действующее законодательство, полномочия по организации платных парковок лучше сохранить за муниципалитетом»,— отмечает эксперт. Вместе с тем, он не исключает, что федеральное законодательство может измениться: «Передача полномочий возможна в связи с возможными изменениями ФЗ №131 и изменением роли местного самоуправления в структуре городского хозяйства. Но в перспективе двух лет такой вариант не кажется вероятным».

Константин Кадочников

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