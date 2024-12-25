Дело особой арбитражности

Прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд к АО «Новомет-Пермь» и связанным с ним зарубежным компаниям из Нидерландов, Аргентины, Египта, США и ОАЭ. В прокуратуре суть исковых требований не комментируют. Как выяс­нил «Ъ-Прикамье», иск был подан после обращения в надзорный орган корпорации «Роснано», которой до начала этого года принадлежало 30,76% акций «Новомета». В госкомпании считают, что ряд сделок 2015–2018 годов с ответчиками по поставке оборудования нанес АО ущерб, поскольку «Новомет-Пермь» до сих пор не получил за них деньги. После продажи контрольного пакета акций «Новомета» группе «Конар» гендиректор пермской компании Максим Перельман покинул свою должность и вышел из состава учредителей и руководителей других юрлиц, связанных с АО. С самим господином Перельманом связаться не удалось, собеседники «Ъ-Прикамье» предполагают, что он уехал за границу.



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Исковое заявление прокуратуры было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 24 декабря. Согласно информации на сайте «Электронное правосудие», в качестве ответчиков признаны АО «Новомет-Пермь», а также Novomet FZE (ОАЭ, Шарджа), Novomet USA, Inc (штат Делавэр), New Lift Solution B.V. (Нидерланды, Амстелвен), Novomet Argentina S.A. (Буэнос-Айрес), Novomet NAP Petroleum Services Free Zone (Египет, Александрия), Novomet Middle East FZE (ОАЭ, Дубай). Иной информации на ресурсе не содержится. По данным «СПАРК-Интерфакс», иск с указанным номером касается признания недействительными неких договоров. В прокуратуре края претензии к «Новомету» не прокомментировали.

Как говорят источники «Ъ-Прикамье», иск связан с договорами на поставку бурового оборудования, которые АО «Новомет-Пермь» в 2015–2020 годах заключало с зарубежными компаниями, признанными ответчиками по иску. По их данным, оплату по части из них на несколько десятков $ млн АО не получило, в результате чего у компании образовалась дебиторская задолженность, а акционеры, в том числе и госкомпания «Роснано», недополучили прибыль. Дебиторская задолженность, согласно отчетности за 2023 год, превышает 26,6 млрд руб.

Группа «Новомет» — один из крупнейших производителей электропогружных центробежных насосов для добычи нефти, также оказывает сервисные услуги. До февраля 2022 года около 50% продукции «Новомета» поставлялось на экспорт. По итогам прошлого года выручка от продажи АО составила 4,44 млрд руб., чистая прибыль — 333 млн руб.

До весны этого года основным пакетом акций основного юрлица группы, АО «Новомет-Пермь», владели отец и сын Олег и Максим Перельманы, а также ряд топ-менеджеров компании. Еще 30,76% принадлежало «Роснано», а 19,34% инвестфондам Russia Partners и Baring Vostok. В апреле 2023 года стало известно, что акции были консолидированы у структур, близких к гендиректору АО и промышленной группе «Конар». Поз­же Максим Перельман покинул должность руководителя «Новомет-Пермь» и посты в других юрлицах, связанных с «Новометом». Так, он вышел из числа совладельцев пермского ООО «Новобур», которым владел вместе с отцом, а также ликвидировал челябинское ООО «Новомет», где был учредителем вместе с владельцем «Конара» Валерием Бондаренко.

Все иностранные ответчики по делу ранее входили в группу «Новомет» или были связаны с ней. New Lift Solution B.V. зарегистрировано в Нидерландах, компания имеет представительство в Перми, которое занимается торговлей машинами и оборудованием. Представительство расположено по адресу пермской производственной площадки «Новомета». Выручка голландской компании составляет $50,889 млн. Остальные ответчики оказывают нефтесервисные услуги.

В АО «Роснано» подтвердили «Ъ-Прикамье», что у общества есть претензии к сделкам АО «Новомет-Пермь». По словам директора по особым поручениям «Роснано» Евгения Фролова, компания ведет плановую работу по выявлению ущерба, причиненного АО до 2020 года, и направила соответствующие заявления в правоохранительные органы. По его словам, специалисты также провели системный анализ сделок «на предмет правомерности отчуждения акционерной собственности, вывода активов за рубеж, распределения прибыли и других вопросов, где имеются признаки нарушения интересов государства в лице гос­компании». «Иск о признании недействительными ряда сделок, проведенных АО „Новомет-Пермь“ и дочерними структурами с 2015 по 2018 год,— результат такой работы и проверки, проведенной органами прокуратуры»,— говорит господин Фролов. По его словам, «Рос­нано» неоднократно обращало внимание менеджмента АО «Новомет-Пермь» на несвоевременность и отсутствие экономической целесообразности в заключении сделок. Речь идет о договорах, по которым контрагентам предоставлялись многолетние отсрочки платежа за поставляемую продукцию в рамках внешнеэкономической деятельности. Директор добавил, что «Роснано» продолжит выявлять нарушения, а в судебном процессе госкомпания намерена принять участие в качестве треть­его лица.

С Максимом Перельманом связаться не удалось, он не ответил на звонки по известному редакции номеру. Источники «Ъ-Прикамье» утверждают, что он находится за рубежом.

Анастасия Леонтьева, Дмитрий Астахов