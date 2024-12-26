«Нам нужны мегапроекты, мегастройки»

Экономист Рустем Ахунов — об инвестиционной политике Башкирии. В 2024 году Башкирия заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, подготовленном Агентством стратегических инициатив. Доктор экономических наук Рустем Ахунов рассказал корреспонденту «Ъ-Итоги года» Идэлю Гумерову, за счет чего удалось достичь высокой эффективности инвестиционной политики, в каком состоянии находятся зоны с преференциями для инвестиций и что в наступающем году будет ограничителем инвестиций в республику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экономист Рустем Ахунов

Фото: Сергей Словохотов Экономист Рустем Ахунов

Фото: Сергей Словохотов

Guide: В 2025 году особой экономической зоне «Алга» исполняется пять лет. Стала ли она за это время эффективным средством для привлечения инвестиций?

Рустем Ахунов: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» функционирует на территории Республики Башкортостан с 2020 года. Судя по информации, размещенной на сайте ОЭЗ, в ней функционируют 22 резидента.

С момента создания по 2023 год из регионального бюджета и местных бюджетов на финансирование объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ направлено 4,3 млрд руб.

В 2023 году ОЭЗ была расширена путем включения в ее состав территории индустриального парка «Уфимский», что дало импульс для количественного роста ряда показателей, по которым оцениваются ОЭЗ.

Оценка эффективности особых экономических зон России по результатам их деятельности в 2023 году и с момента их создания, представленная Министерством экономического развития России, позволяет прийти к выводу об эффективном функционировании ОЭЗ «Алга» в 2023 году. Так, значение сводного расчетного показателя эффективности составило 89%. Достаточно эффективным Минэкономразвития видит и деятельность ОЭЗ с начала функционирования — показатель оценивается в 79%.

Характеризуя отдельные аспекты деятельности ОЭЗ «Алга», отмечу, что на сегодняшний день в ней работают компании, выручка от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг которых составила 741 млн руб. (за вычетом НДС и акцизов), а объемы инвестиций составили 3,7 млрд руб.

Кроме того, резиденты и управляющая компания ОЭЗ по итогам 2023 года создали 499 рабочих мест.

Учитывая, что особые экономические зоны созданы более, чем в половине субъектов РФ, считаю, что данный инструмент привлечения инвестиций для Башкирии необходим, по крайней мере, с точки зрения конкуренции за инвестиции с другими регионами.

Роль экономической зоны в общем объеме выпускаемого валового продукта экономики региона и объема инвестирования в региональную экономику не столь существенна. Еще не реализованы экспортные возможности резидентов, минимальна налоговая отдача. Следует признать, что четыре года, по которым сделана оценка, — еще совсем небольшой период для получения крупных результатов. Полагаю, что по мере развития зоны и роста количества резидентов роль данного института для развития экономики будет возрастать.

G: По данным Росстата, более четверти инвестиций в Башкирии приходится на средства федерального, регионального и местных бюджетов, что в два раза превышает среднероссийский показатель (12,9%). Это говорит о высокой нагрузке региональной инвестиционной политики на бюджет?

Р.А.: Действительно, отличительной особенностью структуры финансирования инвестиций Башкирии в 2024 году (не считая субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) является значительная доля (более трети) бюджетных средств. По итогам девяти месяцев на долю федерального бюджета пришлось 26,1% средств, использованных для финансирования инвестиций в основной капитал, на долю бюджета Башкирии — 7,3%. Соответственно, на долю основного источника финансирования инвестиций — собственных средств предприятий — пришлось 50,5%.

Наибольший объем инвестиций приходится на крупный бизнес (60%), а основную инвестиционную активность в регионе определяют несколько предприятий, среди которых особо выделю «Башнефть», Башкирскую содовую компанию, «Газпром нефтехим Салават» и Уфимское моторостроительное производственное объединение.

Что касается относительно высокой доли средств бюджета в структуре финансирования инвестиций, то не вижу ничего опасного в использовании средств федерального бюджета. Напротив, рассматриваю это как крайне позитивный факт. А говоря о средствах республиканского бюджета, больших капвложений за счет данного источника финансирования я не ожидаю.

Напомню, что одной из экономических задач, поставленных главой Башкирии, является доведение к 2030 году ежегодного объема инвестиций в основной капитал до 1,25 трлн руб. Ставя за скобки вопрос об индексах-дефляторах инвестиций, считаю сохранение существующих темпов роста инвестиций чрезвычайно важной и одновременно очень сложной задачей.

Одним из источников, позволяющих рассчитывать на сопоставимые с прошлым периодом объемы инвестиций, по моему мнению, могут служить как раз средства федерального бюджета через реализацию национальных целей президента РФ на территории региона.

Кстати, одним из показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации является темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета. В моем понимании, экономический смысл этого показателя сводится к оценке темпа роста объема инвестиций, воспроизводящихся в экономике региона без прямого участия федерального центра и средств. Другими словами, это те инвестиции, которые создаются самим регионом.

В условиях относительно высокого уровня инфляции в 2022–2024 годах, расчет индекса физического объема инвестиций, который является относительным показателем, описывающим изменение объемов инвестиций в динамике, и не связан с изменением цен, представляется чрезвычайно актуальным.

Анализ индекса показателя в 2023 году по отношению к 2020 году в разрезе субъектов России показал, что самое высокое значение зафиксировано в Республике Алтай — 302,9%.

Внушительные темпы роста (более 150%) инвестиций достигнуты в следующих регионах России: Севастополь (219,8%), Чукотский автономный округ (207,2%), Бурятия (205,9%), Саха (Якутия) (193,9%), Адыгея (187%), Чечня (180,2%), Камчатский край (180,2%), Забайкальский край (170,6%), Иркутская область (167%), Ленинградская область (166,7%), Магаданская область (154,8%), Амурская область (151,9%), Калининградская область (150,7%).

Лидерами в ПФО являются Саратовская область (135,4%) и Татарстан (131,7%). Близкие значения наблюдаются в Самарской области (123,2%), в Пермском крае (123,1%), Нижегородской области (120,6%) и Башкортостане (119,1%). Среднероссийский темп роста показателя составил 127,7%, медианное значение — 116,6%.

Падение инвестиций за три последних года продемонстрировал 21 субъект РФ. Наиболее существенное падение инвестиций наблюдается в Калмыкии (22,2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

G: В 2023 году резиденты промышленных технопарков Башкирии отгрузили товары и услуги на полтора миллиарда руб. В Татарстане — на 85,7 млрд руб. При этом на один рубль инвестиций в Башкирии приходится 1,3 руб. производства (в Татарстане — 3,6 руб.). Отражают ли такие сравнения эффективность инвестиционной политики?

Р.А.: Во-первых, разберемся с понятиями. Часто путают промышленные технопарки и индустриальные парки. Ключевым отличием между ними является содержание деятельности резидентов. Если в индустриальных парках размещаются резиденты, работающие в массовом производстве, то резиденты технопарков осуществляют разработку новых продуктов, тестируют их и занимаются мелкосерийным производством. Содержание деятельности резидентов определяет и различные требования к инфраструктуре индустриальных парков и промышленных технопарков.

Таким образом, считаю, что промышленные технопарки — это не инструмент оценки эффективности инвестиционной политики. Все же дам краткую характеристику деятельности промышленных технопарков в региональном разрезе. Так, если в России функционирует 322 индустриальных парка, то промышленных технопарков — 110 (по данным на 2023 год). Как и в случае с индустриальными парками, наибольшее их количество в Московской области — 16 единиц. 13 промышленных технопарков располагается в Москве. Кроме столичных регионов, отмечу наличие девяти технопарков в Башкирии, восьми — в Татарстане, пяти — в Свердловской области. Из 2808 резидентов промышленных технопарков в стране 575 размещены в Московской области, 472 — в Москве, 296 — в Самарской области (в одном технопарке), 233 — в Татарстане, 208 — в Новосибирской области.

Из общероссийского объема 615,2 млрд руб. отгруженных товаров собственного производства резидентов технопарков, выполненных работ и услуг собственными силами 364,9 млрд руб. произведено в Москве. В Татарстане — 85,7 млрд руб., в Московской области — 33,8 млрд руб., в Свердловской области — 26,7 млрд руб. В Башкирии в промышленных технопарках размещено 42 резидента с выручкой 1,55 млрд руб.

G: Тем не менее Башкирия достигает лидирующих показателей в рейтингах инвестиционной привлекательности. За счет чего это удается делать?

Р.А.: Девять месяцев 2024 года свидетельствуют ровно об этом. Объем инвестиций в основной капитал в Башкирии составил 462,5 млрд руб. Это 15 место в стране или 1,9% российского объема инвестиций.

Региональная структура российских инвестиций отличается неравномерностью. На Москву и Московскую область за анализируемый период пришлось 23% всего объема инвестиций в основной капитал в стране, более 40% инвестиций пришлось на шесть регионов страны, включая, кроме вышеупомянутых Москвы и Московской области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Татарстан. За указанный период по абсолютному объему инвестиций Башкирия на втором месте в ПФО после Татарстана с объемом 845,3 млрд руб.

Темп роста инвестиций, рассчитанный к январю —сентябрю 2023 года, составил в Башкортостане 124,7%. По данному показателю, который продемонстрировал внушительной рост, регион располагается на втором месте среди регионов ПФО, уступая Ульяновской области (127,3%).

Отмечу, что в регионе в последнюю пятилетку делается большой акцент на инвестиционной политике. По сути, привлечение инвестиций является основой экономической политики республики. В качестве ключевых инструментов и характерных черт инвестиционной политики служат предоставление налоговых льгот инвесторам, приоритетное предоставление земельных участков, повышенное внимание к приоритетным проектам в режиме «ручного управления».

В то же время, несмотря на наши успехи, отмечу, что уровня инвестиций 1990 года в сопоставимых ценах Башкирия еще не достигла. Нужен еще больший рост, чтобы обеспечивать опережающее развитие республики. Для того чтобы стимулировать рост инвестиций, республике необходимо следить за федеральной повесткой, которая сегодня определяет экономическое развитие субъектов, активнее пользоваться доступом к федеральному финансированию через нацпроекты, работать со структурами «Ростеха», «Роснефти», Газпрома и других крупнейших корпораций.

Чтобы выйти на траекторию опережающего развития, нужно в полтора-два раза увеличить объем инвестиций. А это значит, нам нужны мегапроекты, мегастройки, которые нужно задумывать «еще вчера». Восточный выезд, к примеру, который недавно ввели в эксплуатацию, начинался очень давно, несколько лет назад, предреализационные инвестиционные циклы таких проектов долгие.

G: Мы регулярно, едва ли не каждодневно, слышим о планах предприятий открыть то или иное производство или же вложить средства в открытие турбазы, торгово-сервисного центра, автозаправки или иного объекта. Но откуда взять кадры?

Р.А.: Безусловно, дефицит кадров — это один из существенных ограничителей экономического развития современного периода. Фактически сегодня проблема решается за счет изменения отраслевой структуры занятости, то есть перетока работников из одной сферы в другую, более растущую и выигрывающую в «гонке зарплат», если уровень компетенций не носит принципиального значения.

Подпитки новыми кадрами практически не происходит. Отчасти это миграционный прирост, который мы наблюдаем за девять месяцев, но он не определяющий и не покрывает потребности работодателей. Конкуренция между регионами-лидерами за кадры усиливается.

Решение кадрового вопроса лежит в плоскости подготовки молодежи в организациях среднепрофессионального образования. Большой резерв в уезжающих на заработки в другие регионы из Башкирии. Здесь мы сохраняем лидерство в трудовой миграции за пределы нашего региона.

Нехватка трудовых ресурсов будет сохраняться в среднесрочной перспективе, демографическая нагрузка для бизнеса сохранится.

G: Каковы перспективы международного инвестиционного сотрудничества Башкирии? Чем республика может привлечь бизнес из Китая, Беларуси, Казахстана и других государств?

Р.А.: Полагаю, что в текущих условиях речь можно вести не столько о прямых иностранных инвестициях в предприятия региона, сколько об экономическом сотрудничестве в форме создания совместных предприятий, где понятен сбыт произведенной продукции и получены гарантии региональных властей. На мой взгляд, в этом направлении и работает республиканская власть.

Касаясь внешнеторговых отношений Башкирии, отмечу, что структура экспортно-импортных отношений существенно не поменялась после санкций, но изменилась географическая структура.

Наших партнеров из Китая и Индии по-прежнему интересует продукция нефтехимического профиля. Усиливается работа со странами Центральной Азии, в приоритете — Беларусь. Все больше проявляется интерес к нашей сельскохозяйственной продукции. Растет спрос со стороны иностранцев на услуги — в частности, в области образования.

G: Какие вызовы для инвесторов сулит 2025 год?

Р.А.: Убежден, что главные вызовы связаны с тем, как финансировать инвестиции. Текущие реалии по источникам финансирования, на мой взгляд, ограничивают возможности для инвестиций в основной капитал.

Приведу свои аргументы. Собственные средства предприятий и организаций как основной источник финансирования инвестиций (более 50%) на фоне предстоящих налоговых изменений, снижения финансового результата предприятий и признаков замедления темпов экономического роста не позволяют рассчитывать на существенную позитивную динамику. Дефицит регионального бюджета и государственный долг, выступающие нагрузкой на бюджет Башкортостана, не могут стать основой значимого вклада в инвестиционные процессы данного источника финансирования. А вот расчет на средства федерального бюджета есть.

Высокая текущая ключевая ставка не позволяет инвесторам рассчитывать на финансирование капитальных вложений с использованием банковских кредитов. Привлечение зарубежных инвестиций в условиях санкционного режима выглядит наименее перспективным.