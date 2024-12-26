Кто его отреставрирует, он же памятник

В этом году власти Башкирии и Уфы максимально приблизились к реставрации одного из основных символов города — памятника Салавату Юлаеву. Проект реставрации объекта прошел госэкспертизу, а в следующем году должны начаться работы. Новость о грядущей реставрации, стоимость которой составит ориентировочно 300 млн руб., вызвала общественный резонанс и стала объектом споров. Однако власти подчеркивают, что памятник обязательно вернется на свое место на склоне реки Белой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Салавату Юлаеву скоро снимут с постамента для реставрации

Фото: Рамиль Кильмаматов, Коммерсантъ Памятник Салавату Юлаеву скоро снимут с постамента для реставрации

Фото: Рамиль Кильмаматов, Коммерсантъ

«Визуально видно, что нужно принимать меры, иначе будет трагедия»

В чугунном памятнике, установленном на склоне над рекой Белой, изображен башкирский воин и поэт Салават Юлаев на коне: в правой руке национальный герой держит кнут, на левом боку у него закреплена сабля. Поднятая вверх рука призывает соратников идти за Емельяном Пугачевым, восставшим против гнета Екатерины II. Этот памятник — высотой около 10 м и весом 40 тонн, открытый в ноябре 1967 года, — самая большая конная скульптура Европы, расположенная на трех опорных точках. Над его созданием около 30 лет работал художник скульптор-монументалист Сосланбек Тавасиев, за свою работу получивший Госпремию СССР.

О Салавате Юлаеве Сосланбек Тавасиев узнал в селе Стерлибашево, куда сопровождал семьи художников, эвакуированных из Москвы летом 1941 года. Будущий автор скульптуры собирал имеющуюся о герое литературу, изучал архивные материалы и народный фольклор. Монумент отливали на одном из ленинградских заводов полтора месяца. Для его устойчивости на трех опорах внутри памятника установили стальную раму, которую пропустили через фигуру всадника, пустотелый корпус коня и укрепили на постаменте.

«Учитывая ветровые нагрузки и прочее, состояние памятника очень сложное, очень тревожит нас,— говорил в начале декабря глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопросы СМИ во время Прямой линии.— Там есть проблемы и по внешнему контуру. Это ведь уникальный объект. Он стоит на трех опорах. Внутри, в полости памятника, стальные скрепленные пластины, которые держат его изнутри. Коррозия поразила практически весь памятник. Краска на 20% облетела. Коррозия, самое главное, задела задние ноги коня, на которые идет основная нагрузка. Это большая угроза существованию памятника».

По словам Радия Хабирова, «рисковать уже нельзя», поскольку «еще год-два, и памятник мы можем потерять».

«Там визуально видно, что нужно принимать меры, иначе будет трагедия,— говорил глава региона на Прямой линии в прошлом году.— Начнем после юбилейных мероприятий (в Уфе), как раз закончатся все процедуры, экспертизы, исследования».

«Мое мнение: памятник нужно реставрировать, причем немедленно,— утверждала глава строительной компании “БАДИ” Наиля Майорова. Она обследовала памятник и проектировала его реставрацию в 2019–2020 годах.— Самая большая проблема — передняя левая нога коня, которая отлита слоем чугуна тоньше, чем остальная статуя, — 14 мм вместо 20 мм. Есть крен постамента, он происходит в сторону левой ноги, отчего нагрузка на нее резко увеличивается».

По словам скульптора, академика Российской академии художеств Салавата Щербакова, среди вопросов, которые предстоит решить реконструкцией, — геологические процессы, связанные с движением грунтов.

За ненадлежащее состояние памятника его собственник — городская администрация — несколько лет назад была оштрафована на 200 тыс. руб. Внеплановую проверку проводило Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии.

Скульптуре вернут исторический оттенок

Проект реставрации памятника Салавату Юлаеву проходил государственную историко-культурную экспертизу дважды: в сентябре 2023 года и в октябре 2024 года. Во второй раз она потребовалась из-за доработок. Последнюю экспертизу, на которую было получено положительное заключение Главгосэкспертизы, проводило в Уфе питерское ООО «С. П. Бург и партнеры», ее заказчиком выступил проектировщик реставрации — казанское АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» (ТСНРУ).

ООО «С. П. Бург и партнеры», согласно открытым данным, зарегистрировано в мае 2020 года в Санкт-Петербурге. Компания специализируется на научных исследованиях и на разработках в области гуманитарных наук. Учредителем компании является Маргарита Кислякова. За 2023 год убыток ее компании составил 431 тыс. руб. при выручке 759 тыс. руб.

АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» зарегистрировано в феврале 2002 года в Казани. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредителем является Юрий Егорушкин. За 2023 год убыток компании составил около 1 млн руб., выручка — 886 тыс. руб.

Проектировщики установили, что под воздействием внешних факторов, в частности дождя, солнца и ветра, монумент «находится в недопустимом и аварийном состоянии». Так, в скульптуре воина элементы отливки разошлись, в результате чего возникли трещины и коррозия металла. В самом постаменте плиты треснули, некоторые фрагменты откололись, есть потертости. Ребра кургана просели и выветрились. Реставрация в итоге требуется не только самой скульптуре воина на коне, но и пьедесталу, на котором стоит памятник, и даже кургану, который ежегодно движется в сторону реки.

Предусмотренные в проекте работы должны позволить сохранить облик конной скульптуры с всадником, восстановив утраченный элемент упряжи — «нагрудник в форме кованой бляхи из двух сердец, украшенных геометрическими узорами». Внутренний металлический каркас при этом заменят, а скульптуре вернут исторический темно-серый оттенок: в 2005 году его выкрасили в зеленый цвет. Проектом также предусмотрено сохранение внешнего облика постамента, а также восстановление первоначальной формы кургана, исторически более узкого, с более острым углом наклона граней.

«ТСНРУ» предложило реставрировать памятник в цеховых условиях, сняв его с постамента и переместив в специально подготовленное оборудованное помещение.

«Планы реконструкции еще будут обсуждаться с общественностью»

Новость о грядущей реставрации монумента вызвала общественный резонанс и стала объектом споров. В частности, в некоторых националистических Telegram-каналах появилась информация, что памятник после завершения работ якобы могут не вернуть на место. По их мнению, в пользу этой идеи говорит то, что власти отказываются реставрировать памятник прямо на постаменте, как, например, сделали в свое время в Волгограде со скульптурой «Родина-мать зовет!»

Домыслы о том, что власти, таким образом, намереваются разрушить памятник Салавату Юлаеву, Радий Хабиров называл «сумасшедшими». По его словам, отреставрировать монумент без демонтажа невозможно, поскольку необходимо провести также работы по укреплению его подножия.

При этом все планы реконструкции еще будут обсуждаться с общественностью, утверждал глава региона.

«Памятник состоит из нескольких конструктивных особенностей. Внешняя оболочка — более чем из 60 частей. Внутри данной оболочки расположен несущий каркас, состоящий из швеллеров и двутавров. Экспертиза подтверждает необходимость замены внутреннего несущего каркаса памятника, в связи с этим необходима разборка памятника и возможность получения доступа к внутреннему несущему каркасу. Не снимая это сделать невозможно»,— рассказывал СМИ заместитель начальника Управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии Айнур Муслюмов, напомнив, что памятник находится под охраной государства, поскольку является объектом культурного наследия федерального значения.

По словам скульптора Салавата Щербакова, ремонт волгоградской скульптуры проводился в основном по внешней части. «Кроме того, демонтажу мешало то, что скульптура была отлита из бетона прямо на том месте, где она сейчас стоит. Реставрация памятника Салавату Юлаеву в мастерской имеет множество преимуществ: в цеху его можно раскрыть, просветить, прогреть, посмотреть каркас, сделать замены, сварочные работы. К тому же остро стоит вопрос необходимости ремонта постамента и кургана»,— рассказывал он в интервью СМИ.

«Мы можем памятник потерять»

По словам Радия Хабирова, реставрация памятника Салавату Юлаеву должна начаться уже в следующем году.

«Полагаю, что после Нового года — в следующем году — мы начнем потихоньку формировать в республике сумму денег, необходимую для начала этой работы. Если мы организованно все проведем, подберем подрядчика, в следующем году мы уже приступим. Рисковать уже нельзя. Если мы еще год-два на авось пойдем, мы можем памятник потерять»,— сказал он на прошедшей Прямой линии, добавив, что реконструкция продлится полтора года.

Ориентировочная стоимость работ оценивалась в 300 млн руб. Эту сумму называл Радий Хабиров на прошедшей в прошлом году пресс-конференции.

«Это недешевое удовольствие, реконструкция обойдется в 300 млн руб. Памятник придется демонтировать, разрезать и увезти в цех. А пока будет идти реконструкция, будем еще и укреплять фундамент»,— отметил глава республики.

По словам господина Муслюмова, длительность, точная стоимость и время проведения работ станут известны уже после утверждения проекта.

Скульптор Салават Щербаков предложил после демонтажа памятника разместить на его месте некую инсталляцию: «Есть варианты: сделать современную конструкцию — экран с изображением профилей скульптуры или временную композицию из полимера».

Венера Хисамова