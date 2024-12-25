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Коммерсантъ FM
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Песков объяснил цель выдачи разрешения на сделки с акциями «Роснефти»

Выданное президентом разрешение на сделки с акциями «Роснефти» (MOEX: ROSN) связано с вопросами, которые сейчас не могут носить открытый характер, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это вопросы, связанные с корпоративным развитием, и они не могут носить открытый характер. Тем более в атмосфере достаточно недружественного экономического окружения»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Путин вчера, 24 декабря, подписал указ, разрешающий ПАО «Роснефть» и ее «дочкам» проводить сделки с акциями, которые принадлежат лицам и организациям из недружественных стран. Документ опубликован в соответствии с указом от 5 августа 2022 года, который подобные сделки запрещал.

Крупнейшим акционером «Роснефти» является госкомпания «Роснефтегаз», владеющая 40,4% акций. Британской BP Russian Investments Limited принадлежит 19,75%, катарской QH Oil Investments — 18,46%, еще 9,6% — у ООО «РН-Нефть капиталинвест».

О поиске «Роснефтью» покупателей на зарубежные активы — в материале «Ъ FM» «Экспортеры избавляются от «дочек»».

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