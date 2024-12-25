В Свердловской области в 2025 году могут открыть распределительный центр Lamoda

Интернет-магазин одежды Lamoda в конце 2025 года планирует открыть распределительный центр в Свердловской области. Ожидается, что он станет первым терминалом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом на пресс-конференции сообщила управляющий коммерческий директор Lamoda Татьяна Андреева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В конце 2025 года в Свердловской области может появиться распределительный центр Lamoda

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ В конце 2025 года в Свердловской области может появиться распределительный центр Lamoda

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как уточнила госпожа Андреева, распределительный центр откроют в том случае, если число уральских брендов, сотрудничающих с маркетплейсом, возрастет до 80 и более. Сейчас с Lamoda сотрудничают такие региональные бренды, как 12storeez, Ushatava, Belle You и другие. «Если брендов будет меньше, то мы откроем несколько pick-up point — пункты выдачи заказов с дополнительными блоками складов, где дизайнеры смогут оставлять свои товары. Этот вопрос будет решаться в III-IV кварталах 2025 года»,— прокомментировала Татьяна Андреева.

Директор категории «одежда» Lamoda Евгений Богданов добавил, что оборот уже присутствующих на Lamoda уральских брендов составляет около 1,5% от всего оборота маркетплейса (около 2,2 млрд руб.). Он прогнозирует, что в ближайшие 3-4 года с учетом сотрудничества интернет-магазина со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) этот показатель может вырасти как минимум в два раза.

Анастасия Таначева