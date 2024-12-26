Опорный банк российского агропромышленного комплекса — Россельхозбанк (РСХБ) — уже вышел за рамки своей традиционной роли. РСХБ построил на базе своих сервисов отраслевую экосистему «СВОЕ», которая включает специализированный маркетплейс для сельхозпроизводителей, площадку для поиска работы и реализации в отрасли, а также платформы для продажи жилья, фермерских продуктов, агротуров. Возможностями экосистемы уже пользуются свыше 3 млн человек. С учетом населения сельских территорий — сегодня там проживают 37 млн человек, то есть каждый четвертый гражданин РФ,— число пользователей экосистемы может вырасти в десять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой «Россельхозбанка» Фото: Предоставлено пресс-службой «Россельхозбанка»

Прогресс российского сельского хозяйства, которое за последние 20 лет превратилось в один из драйверов всей экономики страны, связан и с Россельхозбанком как опорным банком АПК. За все время работы банк профинансировал отрасль на 17 трлн руб., оказав кредитную поддержку более чем 5,6 тыс. инвестиционных проектов. «Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье куриное яйцо в России произведены при нашей финансовой поддержке»,— говорил председатель правления банка Борис Листов.

При этом сегодня Россельхозбанк уже больше, чем банк. В РСХБ говорят, что решают отраслевые задачи не только через предоставление традиционного банковского обслуживания — продуктов и услуг, но и на базе своих цифровых решений, образовательных и инфраструктурных проектов. Таким образом, РСХБ создает пространство возможностей для самореализации, повышения квалификации, получения образования, запуска стартапов, проведения научных исследований, развития инфраструктуры для комфортной жизни, работы и отдыха в сельской местности.

Все эти проекты развиваются в рамках созданной Россельхозбанком первой в мире экосистемы для АПК «СВОЕ».

Магазин всего для аграриев

Один из основных продуктов экосистемы «СВОЕ» — крупнейший в России сельскохозяйственный маркетплейс «Свое Фермерство». На сегодня на площадке, объединяющей свыше 1 млн уникальных пользователей, представлено более 5,5 млн товаров. В каталоге «Свое Фермерство» есть сельхозтехника и запчасти, фермерское оборудование, сельскохозяйственные животные, корма, средства защиты растений, семена, удобрения, ветеринарные препараты и т. д. В ассортименте предложения от почти 20 тыс. продавцов.

Помимо средств производства, на маркетплейсе «Свое Фермерство» участник рынка может оформить льготный кредит на разные цели по нескольким программам, подать заявку на субсидию, заключить договор лизинга, получить страховку, в том числе для защиты сельскохозяйственных животных. Отдельный раздел площадки — услуги. Ищущие подрядчиков фермеры могут заказать организацию полевых работ, найти переработчика урожая, отремонтировать и арендовать сельхозтехнику, воспользоваться грузоперевозками, а также найти проектировщиков и строителей.

Как отметили представители «Свое Фермерство», на сегодня покупатели, которых интересуют сельскохозяйственные товары, включая технику, запчасти и оборудование, убеждаются, что универсальные маркетплейсы не могут полностью обеспечить эти потребности. В том числе это связано с тем, что подобные площадки общего назначения не учитывают специфику аграрного бизнеса. Популярности также способствуют оперативная реакция на запросы покупателей и доступ к механизмам финансовой поддержки и экспертным материалам.

Сельская самореализация

Возможности для образования и поиска работы в сельском хозяйстве и смежных отраслях Россельхозбанк объединил на цифровой платформе «Я в Агро». По данным площадки, здесь представлено почти 30 тыс. вакансий в таких востребованных на рынке специальностях, как агроном, ветеринар, селекционер, биотехнолог и т. д.

Особое внимание на платформе уделяется студентам агровузов, говорят в РСХБ. Так, практически у каждого студента есть свой личный кабинет — «Цифровой профиль студента», где он оставляет информацию о своих достижениях, навыках, предпочтениях в будущей работе. Потенциальные работодатели, в свою очередь, могут предложить студентам персональные траектории трудоустройства. А курсы и лекции дают возможность больше узнать о будущей профессии.

Как пояснили в РСХБ, банк поддерживает связь со всеми российскими агровузами, участвует в реализации с ними кампусных проектов, строит собственные аудитории, а также запустил стипендиальную программу. На сегодня более 400 студентов получают повышенную стипендию от Россельхозбанка, сказали в РСХБ. Также лучшим аспирантам выплачиваются специальные стипендии. А молодые ученые, которые занимаются селекцией и генетикой, могут получить от банка грант в 1 млн руб.

Еще одной задачей в Россельхозбанке видят выстраивание связи с сельскими школами, для чего совместно с Минсельхозом и Минпросвещением реализуется проект «Агроклассы». «Это позволит начать подготовку специалистов с раннего детства. Уроки профориентации, экскурсии, конкурсы и олимпиады помогают вызвать интерес и желание у детей работать в отрасли»,— отметили в Россельхозбанке. Как говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут, агротехнологические классы — одно из основных звеньев для подготовки кадров для АПК от школьной скамьи до работодателя.

Для взрослой аудитории в РСХБ также совместно с Минсельхозом и регионами организовали «Школу Фермера». Этот проект ориентирован на тех, кто решил связать свою жизнь с селом. По данным банка, через школу прошли 8 тыс. слушателей в 83 регионах, которые обучились более чем по 47 уникальным специальностям. В их числе — растениеводство, сыроделие, виноградарство, производство органической продукции и агротуризм. По окончании «Школы Фермера» авторы лучших бизнес-проектов получают гранты от Россельхозбанка на их реализацию.

Фермерский магазин

Другой элемент экосистемы «СВОЕ» направлен уже на продвижение фермеров и их продукции. Для этого Россельхозбанк запустил платформу «Свое Родное», где в несколько кликов можно создать интернет-магазин и запустить продажи. Для городских жителей это, в свою очередь, дает возможность приобрести свежую фермерскую продукцию без посредников. Сегодня на маркетплейсе «Свое Родное» работает почти 13 тыс. фермеров, продукцию которых покупает более 1 млн человек.

По данным маркетплейса, 60% фермеров, подключившихся к цифровой платформе «Свое Родное», увеличивают общую выручку хозяйства, а продажи наиболее активных предпринимателей на маркетплейсе превышают 3 млн руб. Большинство лидеров по продажам на площадке, по данным маркетплейса, продают четыре категории товаров: мясо и птицу, яйца и молочные продукты, бакалею, сыры.

По оценкам экспертов, в 2025 году рынок онлайн-продаж продовольственных продуктов в категориях «фермерская», «эко» или «зеленая» продолжит расти и может составить порядка 80 млрд руб. Тренду способствует в том числе переход россиян к осознанному питанию с выбором продуктов с натуральными, безопасными составами, прозрачным происхождением и коротким сроком хранения.

Максимальных продаж удается добиться тем агропредпринимателям, которые участвуют в офлайн-мероприятиях, говорят в РСХБ. Самый популярный формат — «Вкусные пятницы», в рамках которых банк привозит несколько фермеров в свои офисы и в офисы других крупных компаний. Мероприятия прошли в том числе в офисах «Ростелекома», «МегаФона» и других крупных компаний, говорят в Россельхозбанке. За все время состоялось уже 10 тыс. таких «пятниц» по всей стране, на которых фермерскую продукцию приобрело более 600 тыс. покупателей, а фермеры заработали 400 млн руб. «Зачастую один день продаж по объемам сопоставим с месячной выручкой»,— заметили в РСХБ.

Самое масштабное офлайн-мероприятие — фестивали «Свое». Это формат большого городского праздника в выходные, который РСХБ привозит в крупные российские города летом-осенью. Обычно проводится пять-шесть таких фестивалей в год, на каждый приглашается около 100 ведущих фермеров региона. Для гостей мероприятие дает возможность познакомиться с местными фермерами, а для сельхозпроизводителей — лучше представить свое производство и продукцию. В Великом Новгороде в этом году фестиваль «Свое» посетили 75 тыс. человек, говорят в Россельхозбанке.

В рамках экосистемы «СВОЕ» создана и возможность для городских жителей посетить фермерские хозяйства в качестве туристов. Почти 2 тыс. агротуров представлено на цифровой платформе Россельхозбанка «Свое За городом». Есть индивидуальные и групповые туры в том числе с посещением нескольких локаций за одно путешествие. Среди регионов—лидеров по проектам агротуризма Россельхозбанк выделяет Северную Осетию — Аланию и Дагестан. По подсчетам банка, с текущими темпами развития сельского туризма фермеры смогут принимать к 2027 году 7 млн человек, которые принесут дополнительный доход хозяйствам до 250 млрд руб. в год.

Илья Вадимов