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Коммерсантъ FM
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Силуанов: власти пока не планируют продавать доли в крупных госкомпаниях

Приватизация принесет в федеральный бюджет 130 млрд руб. за 2024 год, в следующем году ожидаются поступления на уровне 80 млрд руб., заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, власти пока не планируют продавать доли в крупных госкомпаниях. Однако он не исключил, что в 2025 году некоторые компании сами это предложат.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министр заявил, что в этом году власти превысили планы от продажи госимущества. «Мы сейчас стараемся ограничивать кредитную активность. Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому для того, чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал»,— рассказал господин Силуанов в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

Замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью «Ъ» говорил, что в прогнозный план приватизации власти внесли 184 хозяйственных общества. Из них 102 — «с целевой функцией "продажа" и 82 вертикально интегрированных структуры». В 2024 году было продано в общей сложности 27 хозяйственных обществ.

Подробности — в интервью господина Моисеева «Ъ» «Минфин не формирует планов по деприватизации».

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