«Это крупный проект, который приносит не только спортивный азарт, но и дружеское общение»

В Екатеринбурге состоялся турнир по настольному теннису «Уральская шляпа — 2024». Событие прошло в восьмой раз на площадке клуба настольного тенниса УГМК во вторник, 3 декабря.



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Закрытый VIP-турнир по настольному теннису «Уральская шляпа» среди любителей стал традиционным событием ИД «Коммерсантъ-Урал» и клуба настольного тенниса УГМК. Мероприятие проводится с 2003 года. Соревнования носят имя Владимира Белоглазова, директора по общим вопросам УГМК, создателя клуба настольного тенниса при компании и инициатора турнира, ушедшего из жизни в феврале 2021 года.

С приветственной речью на открытии турнира выступили глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова, президент клуба настольного тенниса Дмитрий Малышев. Они рассказали об атмосфере спортивного азарта и поддержке власти и крупного бизнеса в проведении традиционного турнира по настольному теннису.

«На этом мероприятии всегда присутствуют безусловная спортивная конкуренция и азарт. Мы проводим этот турнир в память о Владимире Алексеевиче Белоглазове в виде этого традиционного события. Благодаря компании УГМК о настольном теннисе Екатеринбурга и Свердловской области знают во всем мире», — такими словами открыл турнир глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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В этом году на теннисных кортах турнира «Уральская шляпа» встретились известные политики Екатеринбурга и Свердловской области, бизнесмены и общественные деятели. Среди них глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, заместители главы Екатеринбурга Сергей Плахотин и Константин Шевченко, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, генеральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Жахонгир Парманов, управляющий Свердловским отделением ПАО Сбербанк Владислав Шиленко и другие.

«"Уральская шляпа" — это потрясающая традиция, которая поддерживается компанией УГМК и администрацией Екатеринбурга. Мне очень трепетно говорить о том, что в этом проекте соединилось то, что должно. Большая честь для издательского дома "Коммерсантъ-Урал", что СМИ с властью и бизнесом делают вместе этот крупный проект, который приносит не только спортивный азарт, но и дружеское общение. Я надеюсь, что эта традиция будет продолжаться, и каждый раз буду рада видеть вас на площадке. Желаю вам всем победы, дружеского общения, азарта и самого приятного вечера!» — выступила с приветственным словом к участникам мероприятия генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.

«Дух спорта, азарта и настоящей дружбы каждый год присутствует на турнире по настольному теннису "Уральская шляпа". Благодарю всех участников за поддержку этого турнира. Новый теннисный центр станет большим проектом в Екатеринбурге. Мы, со своей стороны, будем делать то, что умеем, двигаться дальше и развиваться», — пообещал директор по персоналу и общим вопросам УГМК, президент клуба настольного тенниса Дмитрий Малышев.

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Победителем теннисного турнира стал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Алексей Шмаков. Второе место занял руководитель по развитию предприятий госсектора ПСБ Олег Цыганков. Третье — директор по капитальному строительству УК «Аэропорты регионов» Андрей Земляков. Вдова Владимира Белоглазова Инна Баталова получила специальный приз за многолетнюю поддержку турнира по настольному теннису «Уральская шляпа». Победители и призеры получили статуэтки в виде бронзовой кепки от ювелирного дома Moiseikin, а также сертификаты от интернет-бутика VipAvenue и велнес-клуба «Тихвинъ».

Награды вручали Марина Архипова и директор Ассоциации Клуба настольного тенниса УГМК Дмитрий Балаченков.

«Уже много лет я прихожу на этот турнир и испытываю чувство радости, когда встречаюсь с близкими людьми, с которыми Владимир Алексеевич когда-то играл в теннис. УГМК — это компания, объединяющая людей, которые умеют и работать, и заниматься спортом, и отдыхать», — отметила Инна Баталова. «Здоровья, больших успехов, в том числе и в спорте, активности и энергии, до новых встреч!» — резюмировала она.

Елена Медведева