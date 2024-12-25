Между прошлым и будущим

«Всем спасибо, я справился» — семейный психолог, игропрактик Ольга Медведева рассказала, как правильно подводить итоги года, чтобы не навредить своей самооценке, принять важность каждого эпизода и замечтать по-крупному следующие 365 дней.



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Подведение итогов в конце года и построение планов на будущее давно переросло из разряда милой банальности в традицию, став у многих частью личной жизненной стратегии.

Люди цикличны по сути своей. Нам необходимо фиксировать точку, переходя очередной календарный рубикон. Закончить дела, купить всем подарки, подвести итоги — декабрь, действительно, традиционно запрашивает от нас «успеть все». Хотя ничего драматичного точно не произойдет, если какой-то из пунктов не получится выполнить до боя курантов. Я, в принципе, считаю, что каждый вправе выбирать, когда подводить итоги: некоторые предпочитают это делать летом, в отпуске, находясь в расслабленном состоянии, или на эмоциональном подъеме — накануне дня рождения. Самое главное — делать это на позитиве, бережно, из любви и уважения к себе, к своей жизни, к тем событиям, что случились, и к тем людям, которые встретились.

Не у всех этот ритуал запускает выработку серотонина, напротив — немало тех, у кого словосочетание «итоги года» вызывает тревогу.

Это объяснимо привычкой из детства и юности: окончание года в школах и вузах сопряжено с годовыми контрольными, сессиями. Но во взрослой жизни некорректно ставить красной ручкой «двойку», «тройку» или «пятерку» каждому событию. Я предлагаю подводить итоги не в формате бизнес-отчета с вычислением прибыли или дефицита, а с точки зрения прожитого за определенный период опыта, оглядываясь на который человек делает выбор: что он хочет забрать в будущее, а что — навсегда оставить в прошлом. Тем, кому сложно, страшно подводить итоги, могу посоветовать одну простую технику: попробуйте представить ваш прошедший год в виде произведения искусства — был ли он похож на танец, архитектурное сооружение или песню. Погрузитесь в образы и опишите все в деталях — так вы увидите много интересного и сможете лучше понять и принять свой опыт.

То есть основная задача при подведении итогов — активировать самые приятные, яркие события и достижения уходящего года?

Очень важно осознать, что смысл жизни не в достигаторстве. Не стоит позволять внутреннему родителю критиковать за «опять не купленную машину», а «адаптивному ребенку» оправдываться и просить прощение. Итоги — это честный, безоценочный разговор с самим с собой, который я предлагаю выстраивать вокруг трех вопросов.

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Чего я достиг в этом году? Причем не только в денежном эквиваленте.

Жизнь — это не бизнес. Жизнь — это про состояния, физическое и ментальное здоровье. Про выбор, куда и зачем идти. Люди часто недооценивают нематериальные достижения, которые в будущем по закону роста непременно дадут свои плоды. Это как семечко, посаженное в плодородную землю, прежде чем вырасти, пускает корешки, размножается и лишь потом дает видимый росток. К таким значимым незримым результатам можно отнести, например, инвестиции в свое образование, здоровье, изучение новой сферы деятельности или, наконец, решение больше не коммуницировать с токсичными людьми. «Что я вложил в себя? Какую работу с внутренними процессами провел?» — эти вопросы не менее важны, чем подсчет годового дохода. Какие внутренние кризисы у меня получилось преодолеть в этом году? Это очень позитивный, вдохновляющий вопрос про состояния, на которые человек опирался в той или иной работе над собой. Например, выход из затяжной депрессии. Снова смотреть на мир в красках, управлять своей жизнью, мечтать и действовать — это, как достижение, безусловно, ценнее, чем покупка квартиры.

Если жизнь — игра, то какой уровень сложности был в этом году?

Здесь желательна беспристрастная оценка. И если окажется уровень сложности, например, 9 из 10, а человек выжил, способен размышлять и создавать свою жизнь дальше, то это ли не достижение и повод хвалить и благодарить себя?!

А как же самокритика и «синдром самозванца»?

Это точно не должно превалировать во время рефлексии. Надо осознать, что правильных и неправильных действий не бывает. Если что-то не получилось, значит, человек был не с теми и не там. Это не отрицательный результат, а опыт. Хотя именно негатив часто выпячивается при подведении итогов — такова особенность работы мозга. Плюс феномен эффекта Зейгарник — психика устроена таким образом, что человек помнит незавершенные действия, забывая все хорошее, что он совершил. И это снова отголосок поведенческих паттернов из детства: в школе нас если и хвалили за успехи, то редко, за пару минут, зато за неудачи отчитывали несоразмерно долго. Мой лайфхак, как не пролететь мимо своих достижений, — складывать их в «копилку»: совершая что-то ценное для себя в течение года, будь то регулярные занятия спортом или долгожданные уроки игры на фортепиано, как у меня, запишите все на листок и отправьте в коллекцию. Пусть это станет вашей новой традицией. А при следующем подведении итогов вы откроете эту «копилку успехов» и увидите, сколько классного вы сделали, сможете прожить все это заново и отпраздновать победы, наверняка приблизившие вас к определенной цели.

Постановка целей — еще одна традиция Нового года. Как правильно это делать?

Обозначить приоритеты: где фокус внимания, там и результат. Сделать ревизию ресурсов, возможностей, навыков и планировать свои дальнейшие действия, не забывая про «искусство маленьких шагов». Таким образом выстраиваются ориентиры и система координат, в которой решения перестают восприниматься как «правильные» и «неправильные», а оцениваются только с точки зрения приближения или удаления от поставленной цели. Предположим, главная цель в следующем году — восхождение на Эверест. Отлично! Начинаем заполнять «копилку достижений»: занимаемся спортом минимум четыре раза в неделю, проходим 10 тысяч шагов в день, забываем про лифты и булки, мониторим информацию про группы альпинистов, прокачиваем физическую и эмоциональную выносливость. То есть сажаем то самое семечко, шансы которого прорасти зависят от серьезности ваших намерений и реальных действий. Самое важное — быть честным с собой и любить мир и себя в этом мире.

Именно эти принципы легли в основу вашего нового проекта «Путь к себе»?

Верно. И, судя по обратной связи, такой формат перезагрузки очень актуален. Это выездной проект, в котором я соединила две своих страсти — путешествия и психология. Трансформационные игры по несколько часов, работа с метафорическими картами, душевные и открытые разговоры без масок, прогулки и горный воздух, невероятно красивые виды Красной поляны, вечера при свечах, танцы по упаду, как в юности, баня под куполом звездного неба, живые эмоции... Смех, слезы, доверие — это был особый мир, где все друг друга принимали, где каждый восстанавливал свою радостную сторону, погребенную под грузом проблем, чтобы вновь увидеть внутреннюю силу и вернуться к себе. Бесценно было наблюдать, как светлели лица участниц, как их состояние менялось к лучшему. Да, этот проект не переписывает жизнь заново, но он учит выбирать, слышать, ценить себя. Поэтому вопрос о продолжении решен — в апреле состоится второй выезд. И в нем будет два социальных места, потому что бывают люди, которых надо срочно вытаскивать: брать за руку и везти за новой жизнью, даже если у них нет ни материальных средств, ни внутренних ресурсов. Пусть это прозвучит самоуверенно, но «Путь к себе» я уже положила в «копилку достижений». Как и участие в проекте «Добрая среда» совместно со Школой искусств «Большой полет». Я, как и другие волонтеры, работаю с мамами детей-инвалидов. Для меня важно делиться своей энергией, ценностями, знаниями. Я не исправлю их жизнь, но в моих силах сделать так, чтобы их внутреннее состояние стало хотя бы чуть-чуть лучше и гармоничнее, и напомнить им, какие они замечательные женщины. А также о том, что мир гораздо больше, чем определенная ситуация. Хочется, чтобы каждая из них, как и все мы, раз и навсегда позволили себе быть счастливыми.

Беседовала Наталья Каплун