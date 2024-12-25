Александр Попов: «Спорт — это то же самое искусство»

Про осознанный выбор, силу духа и работу над собой

Соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова» зародились в Екатеринбурге 16 лет назад по инициативе знаменитого российского пловца, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Владимировича Попова. Однако в 2017 году было принято решение о переносе турнира в Казань из-за отсутствия в столице Урала необходимой спортивной инфраструктуры. Теперь же, после открытия Дворца водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне, стало возможным проведение соревнований на новом уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Кубка чемпионов» Фото: Пресс-служба «Кубка чемпионов»

С 2008 года в Екатеринбурге проходил «Кубок Попова». Почему решили трансформировать «Кубок Александра Попова» в «Кубок чемпионов»?

«Кубок Александра Попова» — мероприятие, которое было посвящено только плаванию. Но у нас приезжает много друзей и товарищей из других видов спорта, тоже олимпийские победители. Поэтому было принято решение расширить программу соревнований, чтобы был больший охват детей, создать некую соревновательную атмосферу.

На Кубке удалось разглядеть перспективных пловцов?

Вы знаете, конечно, дети талантливые есть, но... В земле, например, очень много алмазов, но до тех пор, пока они станут бриллиантами, должен пройти длительный период. Здесь — то же самое.

А как распознать этот талант? Есть какой-то рецепт?

Каждый ребенок талантлив по-своему, просто нужно внимательно всмотреться, в этом и заключается профессионализм тренера. Кто-то физически более одарен, кто-то более работоспособен, кто-то психологически более устойчив. Все дети разные.

«Кубок чемпионов» проходит во Дворце водных видов спорта, который был открыт в прошлом году. Насколько инфраструктура Дворца водных видов спорта подготовлена для проведения такого рода соревнований?

Помимо Дворца водных видов спорта, задействованы и мощности Уральского федерального университета. Так, один из корпусов общежития был адаптирован под гостиницу, чтобы спортсмены, приезжая на соревнования, могли там разместиться. Есть и блок питания, и медицинский центр. Фактически представлены все возможности как для соревновательной деятельности, так и для тренировочного процесса. Во Дворце водных видов спорта сейчас проводятся одновременно соревнования по плаванию и прыжкам в воду, и никто не мешает друг другу. Они идут параллельно, через стенку. Пловцы не слышат прыгунов, прыгуны не слышат пловцов. Хотя здесь достаточно шумно: и судья-информатор работает, и судья-стартер работает, и всплески воды. Второй момент. У нас почти 600 пловцов участвует в соревнованиях, но и это не чувствуется, потому что свободно, просторно. Потоки людские разведены. Пловцы идут в одну сторону, прыгуны идут в другую, у всех есть свои раздевалки, зоны подготовки и зоны выхода на старт. В этом и заключается прелесть Дворца водных видов спорта. Здесь изначально все было грамотно продумано. Этот спортивный объект позволяет проводить серьезные и широкомасштабные по количеству участников мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Кубка чемпионов» Фото: Пресс-служба «Кубка чемпионов»

Правда ли, что когда в семь лет вы начали заниматься плаванием, то боялись воды?

Вы знаете, очень многие дети приходят в бассейн по двум причинам: либо поправить здоровье, либо научиться плавать. Другого быть не может. Я оказался в этом виде спорта, чтобы научиться плавать. На Урале очень много рек, озер и разных открытых водоемов. И, чтобы я себя уверенно и комфортно чувствовал на воде, родители привели меня в бассейн. Так и остался.

Вы начали тренироваться в городе Лесном, каковы были ваши первые впечатления?

Когда ребенок приходит в первый класс, он не умеет считать на уровне высшей математики. Так же и здесь: сначала мы учили элементарную арифметику. Эволюционные пути развития ребенка в спорте и в школе одинаковые, от простого к сложному. Только сфера деятельности немного отличается.

После страшной травмы в 1996 году вы продолжили заниматься профессиональным плаванием и снова оказались на призовых пьедесталах. В чем находили силу и поддержку в преодолении жизненных трудностей и непростых обстоятельств?

— Жена, родители, тренер. Без его профессионализма, я думаю, было бы очень сложно все реализовать. У меня очень много времени ушло на то, чтобы восстановиться.

А как же вера в себя, сила духа?

Это, наверное, основа. Зачем мне говорить про себя? Последующие результаты все показали. А вот те люди, которые были рядом со мной, про них редко кто говорит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Кубка чемпионов» Фото: Пресс-служба «Кубка чемпионов»

Но я бы так не сказала. В 2016 году вышел фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», в котором рассказаны три истории легендарных спортсменов: ваша, гимнастки Светланы Хоркиной и борца Александра Карелина. Когда наблюдаешь за вашей историей, то складывается ощущение большого духовного роста. В конце фильма у вашего персонажа, помимо спортивных достижений, есть семья. И он произносит следующую фразу: «Это странно, но где-то я благодарен, что со мной все это произошло. Я смог вернуться и переосмыслить свою жизнь, я ни о чем не жалею, приобрел я больше, чем потерял».

На самом ли деле это было так?

Фраза о том, что «я приобрел больше, чем потерял», — это мои слова. Понятное дело, если показать всю серьезность, жестокость, сложность спорта, то никакой родитель своего ребенка не отдаст в него. Ни в игровой вид спорта, ни в высококоординационную гимнастику, ни в борьбу. Никогда в жизни, потому что это очень непросто. Убрав эти сложности, сценаристы адаптировали наши истории под художественный экран, чтобы сделать сюжет более смотрибельным. В той ситуации, в которой я оказался, я виноват сам. И именно я должен сам себя спрашивать, все ли я сделал для того, чтобы победить, все ли я просчитал наперед. Всегда надо начинать с себя, а не искать виноватых в своих недоделках или ошибках.

Как научиться ни о чем не жалеть?

Не жалеет тот, кто осознанно делает нужные шаги. Все как в бизнесе: надо думать, прежде чем инвестировать, к примеру. Сначала необходимо все просчитать, и если проект интересен, то надо в него заходить. В спорте — то же самое: если ты чувствуешь в себе силы, если ты понимаешь, что ты можешь это сделать, то почему бы и нет?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Кубка чемпионов» Фото: Пресс-служба «Кубка чемпионов»

Тем не менее вы никогда не измеряли спорт какими-то материальными ценностями.

В моей ситуации сначала «стулья». То есть сначала результат, достижения, а потом, возможно, что-то еще. Я думаю, что те спортсмены, которые думают про результат, более успешны.

Вас часто называют «русская торпеда». Что является основополагающим в достижении высоких результатов: талант или большая работа над собой?

Вы знаете, здесь мало только твоей работы и таланта. Здесь еще должен быть талант тренера, наставника. Спорт — это ведь то же самое искусство. Если не искать каких-то новых путей в техническом исполнении или в методике, достичь результата очень сложно.

На Олимпийских играх есть всего лишь «миг», когда надо показать все то, что умеешь, чему научился. В чем заключается ваше «искусство побеждать»?

Могу вас расстроить, но попытка действительно всего одна. И здесь в первую очередь важна физическая и психологическая готовность, способность противостоять внешним стрессовым факторам. Есть только один шанс, и его надо использовать. Кому захочется проплыть за четыре года еще десять тысяч километров для того, чтобы появился следующий шанс? Это из той же серии, как если, например, студент учится четыре года, а потом провалил госэкзамены и его сразу возвращают на первый курс. Знаете, какая была бы успеваемость! А у нас в спорте именно так. Для нас Олимпийские игры — это госэкзамен. Провалил — придется ждать четыре года.

Как вы относитесь к тому, что спортивная школа в Екатеринбурге носит ваше имя?

Это ответственность, надо соответствовать статусу, помогать юному поколению. Здесь больше требований, нежели поводов для гордости.

Чем гордитесь сегодня?

Своей страной, семьей, детьми, мероприятиями, которые мы проводим и в которых участвуем. Если говорить про успехи и достижения, здесь все как в спорте: если чего-то уже достиг, смотришь вперед и двигаешься к следующей цели.

Беседовала Елена Медведева