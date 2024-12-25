Точка притяжения

Синара Центр — один из самых ярких проектов культурно-исторического редеволопмента Екатеринбурга за последние годы — отмечает пять лет с момента своего основания. Сегодня это центр притяжения общественной и выставочной жизни города. О том, как Синара Центр стал знаковой точкой на культурной карте Екатеринбурга, какие инновационные подходы применяются для организации мероприятий, рассказала генеральный директор Синара Центра Ирина Домина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Ириной Доминой Фото: Предоставлено Ириной Доминой

Ирина Леонидовна, расскажите о самых значимых проектах Синара Центра. Какие ближайшие события ожидаются?

Пять лет новой истории для объекта культурного наследия, существующего с 1824 года, — совсем небольшой период, однако за это время Синара Центр стал настоящим местом притяжения и знаковой точкой на культурной карте Екатеринбурга. С момента открытия здесь было проведено более 1 560 мероприятий, реализовано 108 выставочных проектов, комплекс посетили более 740 000 гостей. На нашей площадке проводятся выставки, спектакли, творческие встречи, форумы, лекции, фестивали, важные для города и региона мероприятия.

Синара Центр продолжает следовать своей миссии — знакомить жителей и гостей уральской столицы с современными арт-трендами. В планах продолжать развитие площадки Синара Центра для проведения различных мероприятий. Открыть внутренний двор для горожан и туристов, двигаться вперед в формате pop up, не ограничивая себя узкими темами и направлениями, — это и концерты классической музыки, и вечера джаза, и фестиваль уличных театров, маркет-фестивали, гастрономические уикенды. В 2025 году в Галерее Синара Арт запланированы и партнерские выставки с дружественными институциями, представляющие современное искусство из различных регионов России, и выставки из собрания, которые продемонстрируют новые приобретения, результаты проведенных резиденций и просветительских проектов, таких как «Летопись современного завода», Школа кураторов и программа «Новость».

Какие инновационные подходы применяются в Синара Центре для организации мероприятий?

В рамках MICE-направления мы предлагаем нашим клиентам больше чем просто место для проведения мероприятия. Мы изучаем ценности компании-заказчика, погружаемся в событие, выступаем в роли соорганизатора и креативного агентства, генерирующего идеи. Каждый раз это точечная и очень кропотливая работа. Команда Синара Центра, по сути, становится частью команды партнера. Плюс в нашем распоряжении есть комплекс готовых решений для организации бизнес-мероприятий или тематических ивентов любого масштаба. Такой подход уникален для Екатеринбурга и России в целом. Чтобы оставаться ведущей коммуникационной платформой Урала, мы стремимся каждый раз удивлять публику оригинальностью идей и делать присутствие на нашей площадке максимально комфортным. Мы всегда готовы предложить на рынке ивент-услуг новую концепцию корпоративных мероприятий в контексте современной культуры, сделав современное искусство, современный театр инструментами ивент-индустрии.

Эпоха глобальной диджитализации диктует условия, которым мы соответствуем: пространство Синара Центра оснащено новейшими системами управления светом, звуком, климатом, проекторами и экранами. Уникальная в своем роде блитчерная система зала позволяет нам организовывать мероприятия любого формата.

Для посетителей разработаны дополнительные сервисы «Мобильный консьерж» и «Wi-Fi-гость», которые позволяют без скачивания приложений получить доступ к информации о мероприятии: посмотреть программу, контакты организаторов и т. д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Пантелеев, предоставлено «Синара Центр» Фото: Денис Пантелеев, предоставлено «Синара Центр»

Вы вошли в ТОП-50 рейтинга MICE-2023, какие качества вашего характера помогли добиться таких результатов?

Столь высокая экспертная оценка — заслуга всего коллектива Синара Центра. Это стимул для того, чтобы развивать MICE-направление на нашей площадке, и подтверждение того, что мы выбрали верную стратегию. В MICE-индустрии я работаю более 15 лет и всегда готова делиться своим опытом и идеями.

Что бы вы хотели пожелать Синара Центру?

В первую очередь я благодарю нашу профессиональную команду, всех участников мероприятий, наших преданных зрителей и гостей за выбор и любовь к Синара Центру. Это уникальное арт-пространство с потрясающей энергетикой и огромным потенциалом развития, а также пример того, как исторический памятник города, возродившись, наполняется активной современной жизнью. Успешный кейс Синара Центра показывает возможность и эффективность существования мощного городского арт-кластера, постоянного развития и совершенствования уже имеющегося функционала и создания нового. Желаю Синара Центру и нашему коллективу не останавливаться на достигнутом, всегда удивлять и радовать посетителей, создавать талантливые проекты, меняющие культурный ландшафт города и региона, быть интересными самой широкой аудитории!

Подготовила Марина Архипова