Точка притяжения
Синара Центр — один из самых ярких проектов культурно-исторического редеволопмента Екатеринбурга за последние годы — отмечает пять лет с момента своего основания. Сегодня это центр притяжения общественной и выставочной жизни города. О том, как Синара Центр стал знаковой точкой на культурной карте Екатеринбурга, какие инновационные подходы применяются для организации мероприятий, рассказала генеральный директор Синара Центра Ирина Домина.
Фото: Предоставлено Ириной Доминой
Ирина Леонидовна, расскажите о самых значимых проектах Синара Центра. Какие ближайшие события ожидаются?
Пять лет новой истории для объекта культурного наследия, существующего с 1824 года, — совсем небольшой период, однако за это время Синара Центр стал настоящим местом притяжения и знаковой точкой на культурной карте Екатеринбурга. С момента открытия здесь было проведено более 1 560 мероприятий, реализовано 108 выставочных проектов, комплекс посетили более 740 000 гостей. На нашей площадке проводятся выставки, спектакли, творческие встречи, форумы, лекции, фестивали, важные для города и региона мероприятия.
Синара Центр продолжает следовать своей миссии — знакомить жителей и гостей уральской столицы с современными арт-трендами. В планах продолжать развитие площадки Синара Центра для проведения различных мероприятий. Открыть внутренний двор для горожан и туристов, двигаться вперед в формате pop up, не ограничивая себя узкими темами и направлениями, — это и концерты классической музыки, и вечера джаза, и фестиваль уличных театров, маркет-фестивали, гастрономические уикенды. В 2025 году в Галерее Синара Арт запланированы и партнерские выставки с дружественными институциями, представляющие современное искусство из различных регионов России, и выставки из собрания, которые продемонстрируют новые приобретения, результаты проведенных резиденций и просветительских проектов, таких как «Летопись современного завода», Школа кураторов и программа «Новость».
Какие инновационные подходы применяются в Синара Центре для организации мероприятий?
В рамках MICE-направления мы предлагаем нашим клиентам больше чем просто место для проведения мероприятия. Мы изучаем ценности компании-заказчика, погружаемся в событие, выступаем в роли соорганизатора и креативного агентства, генерирующего идеи. Каждый раз это точечная и очень кропотливая работа. Команда Синара Центра, по сути, становится частью команды партнера. Плюс в нашем распоряжении есть комплекс готовых решений для организации бизнес-мероприятий или тематических ивентов любого масштаба. Такой подход уникален для Екатеринбурга и России в целом. Чтобы оставаться ведущей коммуникационной платформой Урала, мы стремимся каждый раз удивлять публику оригинальностью идей и делать присутствие на нашей площадке максимально комфортным. Мы всегда готовы предложить на рынке ивент-услуг новую концепцию корпоративных мероприятий в контексте современной культуры, сделав современное искусство, современный театр инструментами ивент-индустрии.
Эпоха глобальной диджитализации диктует условия, которым мы соответствуем: пространство Синара Центра оснащено новейшими системами управления светом, звуком, климатом, проекторами и экранами. Уникальная в своем роде блитчерная система зала позволяет нам организовывать мероприятия любого формата.
Для посетителей разработаны дополнительные сервисы «Мобильный консьерж» и «Wi-Fi-гость», которые позволяют без скачивания приложений получить доступ к информации о мероприятии: посмотреть программу, контакты организаторов и т. д.
Фото: Денис Пантелеев, предоставлено «Синара Центр»
Вы вошли в ТОП-50 рейтинга MICE-2023, какие качества вашего характера помогли добиться таких результатов?
Столь высокая экспертная оценка — заслуга всего коллектива Синара Центра. Это стимул для того, чтобы развивать MICE-направление на нашей площадке, и подтверждение того, что мы выбрали верную стратегию. В MICE-индустрии я работаю более 15 лет и всегда готова делиться своим опытом и идеями.
Что бы вы хотели пожелать Синара Центру?
В первую очередь я благодарю нашу профессиональную команду, всех участников мероприятий, наших преданных зрителей и гостей за выбор и любовь к Синара Центру. Это уникальное арт-пространство с потрясающей энергетикой и огромным потенциалом развития, а также пример того, как исторический памятник города, возродившись, наполняется активной современной жизнью. Успешный кейс Синара Центра показывает возможность и эффективность существования мощного городского арт-кластера, постоянного развития и совершенствования уже имеющегося функционала и создания нового. Желаю Синара Центру и нашему коллективу не останавливаться на достигнутом, всегда удивлять и радовать посетителей, создавать талантливые проекты, меняющие культурный ландшафт города и региона, быть интересными самой широкой аудитории!