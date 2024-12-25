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Эксклюзивная «Форма» жизни

Находиться в центре недремлющего мегаполиса и одновременно быть в уединении, любоваться панорамой большого города на 360° и чувствовать себя защищенным от шума магистралей, получить привилегии нестандартного урбан-дизайна и технологичности приватной территории — новый жилой проект девелопера Forum посвящен ценителям абсолютного комфорта, атмосферности и инноваций.

Фото: Предоставлено Forum Group

Фото: Предоставлено Forum Group

Современный архитектурный код, знак качества, премиальный сервис и технологичная обустроенность — девелопер Forum является автором уникальных объектов на карте Екатеринбурга. «Тихвинъ», Forum City и «Александровский сад», ЖК «Ольховский парк», «Дацюк-Арена» и Губернаторский лицей — каждый проект не просто концептуально неповторим, но и бесшовно интегрирован в «ткань» города, усиливая его инфраструктуру.

Те же приоритеты — гармония пространства и максимально комфортная жизнь в окружении знаковых городских локаций — лежат в основе концепции нового жилого комплекса «Форма», расположенного в тихом центре Екатеринбурга, в квартале улиц Энгельса — Бажова — Карла Маркса — Луначарского. Здесь в пешей доступности сосредоточено все, что необходимо для внутреннего комфорта: многочисленные музеи и театры, одни из лучших гимназий и школ города (по этой причине многие, кто уже имеет загородную недвижимость, рассматривают «Форму» в качестве удобного варианта городского жилья), топовые рестораны и офисы деловой элиты, зоопарк и академия хоккея «Спартаковец», фитнес и торговые центры, в том числе «Гринвич», «Пассаж» и универмаг Bolshoy. Да и «зеленых маршрутов» для прогулок предостаточно, начиная от закрытого двора резидентов «Формы» и заканчивая городскими природными локациями: три минуты до обновленного парка Энгельса, 15 минут, пересекая легендарный «квартал миллионеров», до сердца города — набережной реки Исеть. У «Формы» есть все основания стать точкой притяжения для тех, кто давно мечтает жить в центре мегаполиса, но при этом оставаться в окружении природы.

Фото: Предоставлено Forum Group

Фото: Предоставлено Forum Group

Принцип гармонизации территории и органичного соседства с существующей застройкой продолжают и архитектурные решения жилого комплекса, который состоит из трех секций разной высоты – 27, 16 и10 этажей. Особая пластика фасада формирует уникальный силуэт объекта, создавая трехмерный эффект. Выразительные подрезки архитектурного объема с переливами медных покрытий, напоминающие структуру горных пород, и в целом особую стилистику проекта эффектно подчеркивает многослойная подсветка.

Цветущий двор и «зеленая кровля» лобби с деревьями, кустарниками, цветниками и зоной отдыха усиливают ощущение близости к природе. Приватная территория закрытого двора «Формы» полностью исключает вероятность традиционного для мегаполиса определения «каменные джунгли». Это не просто оазис, это зеленая «гостиная» под открытым небом с цветущими аллеями, лаунж-зонами, разноуровневыми парящими клумбами, спортивными корнерами для взрослых и игровыми площадками для детей разного возраста. А благоустроенные крыши с озеленением, как и квартиры с частными террасами, откуда открываются потрясающие виды, и вовсе стали визитной карточкой проектов девелопера Forum.

Фото: Предоставлено Forum Group

Фото: Предоставлено Forum Group

Что касается осмысления пространства, то «Форма» задает новые тренды под вкусы и разные сценарии жизни своих резидентов. Это воплощается в первую очередь в многообразии планировочных решений: почти три десятка готовых предложений — 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с увеличенной площадью остекления, а также квартиры редких форматов с теплыми эркерами и высотой потолка до 5,8 м. И, наконец, эксклюзивные варианты со вторым светом и панорамными окнами на разные стороны горизонта или частной террасой.

Вообще, «Форма» — это целая коллекция интересных архитектурных и опциональных решений: стильная входная группа в эстетике роскошного пятизвездочного отеля, холл со стеклянным потолком, позволяющим наполнить пространство светом, просторное лобби в стиле домашней гостиной с камерным уютным кафе, а также мультиформатное пространство на первом этаже с отдельным входом со стороны двора и из лобби — комьюнити-центр с мягкими креслами и столиками, welcome-зоной и детской игровой комнатой. Здесь взрослые резиденты могут проводить деловые встречи и праздники, удаленно работать, уединившись от домочадцев, принимать гостей и общаться друг с другом в любое время года, а маленькие жители — веселиться в игровой зоне или делать уроки.

Фото: Предоставлено Forum Group

Фото: Предоставлено Forum Group

Для абсолютного комфорта резидентов — собственный многоуровневый паркинг, решающий проблему поиска парковочных мест, что в центре города зачастую становится настоящим квестом. Въезд и вход в паркинг функционально разведены, подсвечиваются в ночное время и находятся под круглосуточным наблюдением.

Управление жилым комплексом осуществляет собственная сервисная компания Forum Service, которая не только контролирует функциональность объекта и заботится о комфорте резидентов, но и инициирует различные активности — от мастер-классов до выставок и музыкальных вечеров на территории двора и комьюнити-центра, наполняя реальность жителей позитивными эмоциями.

Наталья Каплун

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