Новогодний календарь — 2025

Варианты, которые помогут настроиться на праздничную волну и пожелать себе что-то очень особенное, — в подборке «Коммерсантъ.Стиль».

КУЛЬТУРНОЕ

Рождественский фортепианный вечер

Фабрика Event Hall, Центральный рынок, 6, 8 января

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Катя Киселева, Geometria Фото: Катя Киселева, Geometria

Прекрасная подборка чудотворной рождественской музыки для настроения и радости. Сидя за уютным столиком, можно послушать самые светлые и праздничные мелодии из мультфильмов, кинематографа и классической музыки в исполнении виртуоза Свердловской филармонии, пианиста Владислава Чепиноги. Обязательная часть программы — «Щелкунчик» и «Времена года» П. И. Чайковского, Алан Сильвестри и волшебный «Полярный экспресс», «Спящая красавица» и другие. Депозиты за столиками — от 1 000 руб., билеты в партер — 500 руб. При бронировании столиков входной билет не требуется, а всю сумму депозита можно потратить на меню бара и кухни.

Ельцин Центр, новогодняя программа «Больше света!»

Бориса Ельцина, 3, 21 декабря — 8 января

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт «Ельцин Центр» Фото: Сайт «Ельцин Центр»

Классная программа длиной в три недели для детей и взрослых — экскурсии, концерты, ярмарки, выставки, кино, мастер-классы… «Больше света!» — это и есть главное новогоднее пожелание

от команды Ельцин Центра. Для взрослых — экскурсы в творчество Хайяо Миядзаки, кинопоказ балета «Нуриев: Щелкунчик», елка для взрослых «Стыдно быть несчастливым», экскурсия

с ужином «Зима будет вкусной» и многое другое. А для детей — совершенно феерическая светлая и добрая программа. Найти всю информацию о том, что предлагает Президентский центр, можно в любом поисковике или на сайте самого ЕЦ по поиску «Новогодняя программа «Больше света».

Музей «Эрмитаж Урал», выставка «Кузьма Петров-Водкин и Павел Голубятников. Учитель и ученик»

Вайнера, 11, 13 декабря — 6 апреля

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Эрмитаж — это всегда хорошо. Пройтись по залам, перезагрузиться, подумать... Только что открывшаяся выставка в «Эрмитаж Урал» — редкое явление. Впервые в одном экспозиционном пространстве демонстрируются произведения выдающегося русского художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878—1939) и его самого верного ученика, помощника и последователя Павла Константиновича Голубятникова (1891—1942). Если вы готовы к аналитической работе ума в новогодние каникулы, соединение двух авторов даст вам интеллектуальную пищу. Вы сможете сравнить их творческий почерк и понаблюдать, как мастер проявляется в работах своего подопечного. В экспозиции представлено около 100 произведений живописи и графики из собраний Государственного Русского музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Пермской государственной художественной галереи.

КВАРТИРНОЕ

Вообще, квартирник — это неформальная встреча людей, объединенных любовью к музыке. В середине 2010-х годов квартирники активно возобновило питерское отделение издания «Коммерсантъ» вместе с легендарным Федором Чистяковым, лидером группы «Ноль». Но, как часто бывает, разовая акция быстро выросла в явление, которое вышло за рамки музыкального контекста и распространилось по всей стране. Теперь «квартирник» — это неформальная встреча в камерном пространстве «на тему»… дальше допишите свое. Итак, самые теплые квартирники, на которые точно можно попасть даже в последний момент.

Театр-студия «ЛицейДейство»

Первомайская, 60, 21 декабря — 9 января

Домашний театр для детей и взрослых, в котором нет профессиональных актеров, но уровень спектаклей и актерской игры необычайно высок! Здесь красиво, стильно, модно. С 21 декабря уходящего по 9 января наступающего года Студия приглашает зрителей на новогоднее фэнтези «Мих смотрит на другое небо» современного драматурга Юлии Вороновой. Место действия — планета, куда с Земли перебирается главный Герой вместе с Мамой. Его Мама — ценный специалист, вулканолог, а на этой маленькой планете много вулканов. Спектакль предназначен не только для детей! Стоимость билетов — 1 400 руб.

Кстати, один раз в месяц «ЛицейДейство» устраивает настоящие «квартирники» со стихами, песнями и танцами на определенную тему, стоимость участия — 500 руб.

Музей андеграунда, променад-спектакль «Всё что угодно!»

Добролюбова, 2д, 4 января, 20.00

Если знакомиться с уральским Музеем андеграунда, то сразу же через спектакль, работа над которым велась почти год. При создании постановки команда изучала коллекцию музея, архивные материалы и артефакты, связанные с художественным подпольем. «Променад» проходит через все музейные залы и рассказывает истории, связанные с самыми известными художниками свердловского, московского и ленинградского андеграунда. «Всё что угодно!» — это возможность попасть на секретную «квартирную» выставку, встретиться с «Митьками», оказаться на настоящем худсовете и принять участие в аукционе «Сотбис». Стоимость билета — 1 000 руб.

«Парфюмерный салон July Saffo» в Арт-клубе «Винтаж»

Энгельса, 9, 5 января

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Давно ли вы ощущали себя маленькой девочкой, смешивающей бабушкину «Красную Москву» и мамину «Пани Валевска» в чайной чашке, пока никого нет дома? Парфюмерный салон — это интимный процесс создания духов из чистых эфирных масел, уникальных для каждой участницы. Совершенно уносящий в желания и мечты и одновременно концентрирующий на себе технологический парфюмерный процесс, результатом которого становится ваш новый ароматный образ и собственные духи в красивом флаконе. Арт-клуб «Винтаж» — это нежное и красивое место в центре города. Ведущая салона — Джули Саффо, танцовщица, аромапрактик, мастер по созданию духов (не путать с ресурсной смесью) из эфирных масел, муза творческих проектов. Стоимость участия — 3 900 руб., вдвоем с подругой — 6 000 руб.

ДУХОВНОЕ

Во времена всеобщего духовного роста умение «улетать», конечно, в тренде, но «заземляться» тоже важно, все же мы живем в материальном мире. Еще лучше соединять одно с другим, так получится совершеннейшая гармония.

«Рождество в тайге», «Elfs Project»

село Павда, 6—7 января

Слушали вы когда-нибудь классическую музыку в тайге? Уникальное мероприятие проекта «Elfs Project» — концерт живой классической музыки в селе Павда на туристической базе «Таежная Рось». Профессиональные музыканты из Екатеринбурга Роман Фархутдинов (фортепиано) и Александр Терещук (виолончель) подарят вам незабываемый музыкальный рождественский вечер. Вообще, «Рождество в тайге» — это комплекс удовольствий, рассчитанный на два дня: баня, авторские музыкально-дыхательные практики, прогулки по зимнему лесу и концерт. Автор проекта «Elfs Project» и хозяйка пространства — Екатерина Кабанова, прима-балерина Екатеринбургского театра оперы и балета. Стоимость участия — 16 000 руб.

«Новогодняя ночь в Holy Dance», Дом практик «Holy Dance»

Луначарского, 221, 31 декабря — 1 января

Подарите себе осознанную новогоднюю ночь, наполненную теплом, тишиной и волшебством, в одной из самых красивых йога-студий города. Эта ночь может стать для вас временем «осознанного принятия» и глубокого обновления. Легкий ужин, ритуал создания свечей «с намерением», медитация вместо курантов в момент перехода в новый, 2025 год и ритуал приветствия обновленной энергии грядущего цикла. После полуночи — поздравления, теплое общение и отдых (один зал будет оборудован под спальню), а на рассвете — йога и праздничный завтрак. Начало — 31 декабря в 21.00. Стоимость — 17 000 руб.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ

И, конечно же, наше святое — уральское природное! Места, которые однозначно нужно посетить (или освежить) именно зимой, несмотря на минус за окном.

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Путешествие к Усьвинскому ледопаду

Сорок метров вертикально ниспадающего льда, образованного замерзшей речкой! Увидеть это чудо природы можно только в зимний период. А еще это очень популярное место для айс-клайминга, или лазанья по льду. Настоящий ледопад! Чего только не бывает на свете, и все это в относительной близости от столицы Урала. Местоположение: Пермский край, Гремячинскоий район, скала Омутной камень.

Катание на коньках по озеру Тургояк

В озере Тургояк — идеально чистая вода. Благодаря этой особенности лед, покрывающий Тургояк, такой прозрачный, что сквозь него виден подводный мир озера, включая светящийся на солнце планктон. Вокруг Тургояка возвышаются горы, растут леса, и все это создает непередаваемое впечатление от катания на коньках по огромному зеркалу озера. Хотите почувствовать себя, как Кай и Герда из сказки «Снежная Королева»? Тургояк — ваше место!

Визит к ледяному фонтану в национальном парке «Зюраткуль»

Знаменитый фонтан в национальном парке «Зюраткуль» производит впечатление в любое время года, но особенно зимой! Это мощный поток воды, который вырывается из-под земли на высоту 10 метров. Зимой при минусовой температуре фонтан превращается в ледяной каскад голубоватого цвета. Его форма каждый год меняется в зависимости от силы и направления ветра. Еще одно обыкновенное чудо, на этот раз в Челябинская области, в городе Сатка.