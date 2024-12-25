Что год грядущий нам несет…

Каждый раз, готовя слово редактора для новогоднего выпуска «Коммерсантъ.Стиль», да и в целом подводя итоги уходящего года, я обращаюсь к настроениям и мыслям своего окружения: коллегам, друзьям, знакомым. Вот и в этот раз я спросила: что думают они о прошедшем 2024-м?



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Что чувствуют? И, к сожалению, многие разделяют схожее и с моим чувство глобальной усталости и опустошения. Все с нетерпением ждут финала этого невероятно насыщенного событиями года. Большинству изрядно поднадоело бороться с ветряными мельницами, жить в процессе постоянного информационного шума и достигаторства, ожидать глобальных позитивных изменений.

Жить в стиле кэрролловской Алисы многим уже не по силам. Но, как мне кажется, сейчас ни в коем случае нельзя с головой погружаться в ощущение уныния и беспомощности перед внешним миром. Быть может, настает тот самый момент, когда в преддверии Нового года стоит замедлиться и позволить себе, наконец, включить режим сохранения энергии. Нанизать, как бусины в ожерелье, прекрасные воспоминания уходящего безумного года, сложить в шкатулку самые приятные эмоции, чтобы регулярно открывать ее и пользоваться ими. Записывать свои достижения, как советует в одной из статей этого номера психолог Ольга Медведева, пересматривать их и научиться гордиться собой, хвалить себя за все то, чего удалость добиться.

Отсюда и главное мое пожелание: вспомнить, что любить, радовать и беречь себя — это не только полезно, но и невероятно приятно!

С Новым годом!

Марина Архипова