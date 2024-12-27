Работа не волк

В 2024 году на рынке труда сохранился дефицит кадров, впервые заявивший о себе в 2022 году. Безработица — на историческом минимуме. Спрос на труд, как и в 2023 году, продолжал расти — по оценкам ЦМАКП, число рабочих мест превышало число занятых и тех, кто мог бы приступить к работе, примерно на 2 млн. Испробовав различные способы покрытия этого дефицита, работодатели, похоже, все чаще стали рассматривать в качестве главного источника новой рабочей силы трудовых мигрантов. Правительство, несмотря на постепенное ужесточение ряда правил въезда и пребывания иностранцев, это понимает — и, возможно, уже в следующем году мы увидим инициативы, направленные, напротив, на либерализацию работы в РФ для легальных иностранных работников. Однако нехватка кадров, по прогнозам аналитиков, сохранится: вероятно, «рынок соискателя», на котором за работников идет серьезная конкуренция, просуществует в РФ еще несколько лет, до 2030 года. Только после этого можно ожидать принципиального изменения ситуации за счет начала периода трудоспособности у более многочисленного поколения рожденных после 2010 года.

Анастасия Мануйлова