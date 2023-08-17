В Москве арестовали за шпионаж гражданина США по фамилии Спектор

Лефортовский суд Москвы арестовал иностранца с фамилией Спектор по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК РФ), сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на суд.

Как пишет ТАСС, ранее гражданин Спектор проходил по делу помощницы бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, которую приговорили к 12 годам тюрьмы за получение взяток. По информации агентства, арестованный — гражданин США.

Других подробностей дела не приводится из-за секретности. По статье о шпионаже арестованному грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Анастасия Алексеева была помощницей вице-премьера России в 2015–2016 годах. Ее арестовали в феврале 2020 года. В апреле 2023-го ее приговорили к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 75 млн руб.

По информации следствия, Анастасия Алексеева получила взятку в виде дорогих путевок на зарубежные курорты за невнесение ряда препаратов для снижения веса в список запрещенных в России. Как сказано в материалах дела, взятки Анастасии Алексеевой передавал в том числе гражданин США Юджин (Евгений) Спектор.

17 июня 2021 года Останкинский суд признал Юджина Спектора виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере). Он полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима. Позже апелляция отменила это решение. После повторного разбирательства его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

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