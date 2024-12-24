Путин и Якубович исполнили мечту девочки из Шебекино полетать на авиатренажере

Президент Владимир Путин исполнил мечту 10-летней Маргариты Руцинской — участницы акции «Елка желаний», которая живет в Белгородской области в городе Шебекино. На открытке, которую в начале декабря прочитал президент, юная Маргарита написала, что желает побывать в роли пилота на авиатренажере. Маргарита совершила «вылет» на авиатренажере «Сухой Суперджет 100».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Сегодня Путин созвонился с Маргаритой, пишет пресс-служба Кремля. Оказалось, девочка с семьей приехала в Москву в первый раз. Президент расспрашивал у нее, какие достопримечательности она посмотрела и какие мероприятия посетила. Список вышел немалый: вместе с родителями она побывала в национальном центре «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Также для девочки была организована вертолетная экскурсия по Подмосковью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналистам отметил, что помогал в исполнении этого желания артист РФ Леонид Якубович. «Девочку покатали на вертолете, покатали в симуляторе "Суперджет" в сопровождении руководства компании "Аэрофлот". Очень здорово»,— сказал Песков (цитата по ТАСС).

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. Ежегодно в ней участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребята из малообеспеченных семей и сироты — они пишут желания на открытках и вешают их на елку. В 2022 году принять участие в акции смогли дети военных беженцев, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.