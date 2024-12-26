Будет донор у Алисы Васильевой!

20 декабря на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю пятилетней Алисы Васильевой из Волгоградской области («Вдали от дома», Наталья Волкова). У девочки острый лимфобластный лейкоз, после химиотерапии и трансплантации костного мозга (ТКМ) от мамы трансплантат так и не прижился. Алисе по жизненным показаниям требуется ТКМ от неродственного донора. Но его подбор и активацию семья оплатить не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (961 186 руб.) собрана. Родители Алисы благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алиса Васильева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Алиса Васильева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 20 декабря 15 137 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Волга», «Вайнах», «Хакасия», «Алтай», а также 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 322 детям на 60 489 399 руб.