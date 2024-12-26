Жизнь на паузе

В семь лет у Кристины Речковой из Йошкар-Олы обнаружили небольшой сколиоз. Родители делали все для лечения, но в одиннадцать лет девочка стала быстро расти, искривление позвоночника увеличилось, начались боли. Сейчас Кристине 17, и сколиоз достиг 4-й, самой тяжелой степени. У девочки сильный перекос тела, постоянные боли и одышка, вырос реберный горб. Выход один — операция. Но установка на позвоночник стандартной металлоконструкции делает спину неподвижной. Есть новая технология, которая позволит позвоночнику Кристины сохранить гибкость, и это будет совсем другое качество жизни. Но такие операции пока не делают за счет государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корсет Шено стал для Кристины настоящим мучением: 21 час в сутки девочка жила в пластиковом футляре

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Корсет Шено стал для Кристины настоящим мучением: 21 час в сутки девочка жила в пластиковом футляре

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

В 17 лет все самое интересное только начинается, а Кристине приходится жить воспоминаниями. О том, например, как еще в детском саду мама Виктория привела ее в балетный кружок. Кристина была очень застенчивая, ни на шаг от мамы. Но девочки танцевали в таких красивых платьях, что стеснение как-то улетучилось. Кристину взяли. Несколько месяцев были настоящим счастьем. Но преподаватель что-то не радовался.

— Девочка осанку не держит,— жаловался он Виктории.— Сто раз повторяю: Кристина, спину, Кристина, спину! Все без толку.

Виноват ли был еще не диагностированный сколиоз или у проблем с осанкой была другая причина, неизвестно. Но Виктория тут же забрала дочку из кружка. Постоянные упреки и недовольная физиономия учителя — не то, что помогает раскрыться.

А вот следующее воспоминание. Кристине шесть, и мама нашла для нее хорошую студию современных танцев. Там все по-другому, никаких тебе «первая позиция», «вторая позиция» — танцуешь, как душа велит, и никто замечаний не делает.

— Кристину хвалили, начались поездки, конкурсы,— рассказывает Виктория.— Однажды после выступления она говорит: «Мама, жалко, что кончилось, хочу еще выступать!» И я поняла: все, прошла наша застенчивость!

Тем временем у Кристины обнаружили сколиоз 2-й степени. Танцевать он не мешал, ничего не болело — некоторые всю жизнь живут с таким сколиозом. Но в одиннадцать лет девочка начала быстро расти, а болезнь — прогрессировать. Прыжки, кувырки — все это стало нельзя. Для Кристины даже делали исключение на конкурсах: все кувыркаются по-нормальному, а она боком, через плечо — получается как бы полукувырок. Но это было уже совсем не то — прозябание, а не жизнь. С современными танцами пришлось попрощаться. Сколиоз победил.

Родители, Виктория и Сергей, всеми силами пытались помочь справиться с болезнью. На консультации в петербургской клинике врачи подтвердили диагноз и посоветовали корсет Шено — специальный пластиковый панцирь, который изготовляется по индивидуальным меркам и часто помогает исправить искривление.

— А если не поможет, объяснили нам, Кристине сделают операцию: в спину вставят металлоконструкцию — два «рельса». Мы были в шоке,— вспоминает Виктория.

Там же, в Питере, заказали за свой счет корсет в компании «Сколиолоджик.ру». В Йошкар-Оле его сделали бы бесплатно, но Виктория узнала, что он будет из тоненького пластика — такой больше подходит для младенцев.

Корсет Шено стал для Кристины настоящим мучением: почти постоянно, 21 час в сутки, девочка жила в пластиковом футляре. Многие привыкают, она — нет. И к сожалению, Шено не помогал.

И снова хорошее воспоминание. Кристина всегда любила мастерить. Теперь, без танцев, для этого появилось время.

— Все играют в компьютерные игры, а дочка для друзей делала из подручного материала их героев. Настрогает, склеит, покрасит — и дарит. Всем очень нравилось,— говорит Виктория.

Только трудно мастерить, если даже сидеть больно. Чем же заняться? Кристина хотела в кружок кукольного театра — не взяли: куклы тяжелые, управлять ими приходится в неудобной позе. Ничего нельзя. Только ждать, когда тебе в спину вставят те самые «рельсы». Они длинные, на семь позвонков, с ними даже наклониться непросто.

Но вот на форумах, где общаются родители детей со сколиозом, Виктория узнала про новую хирургическую технологию VBT (Vertebral Body Tethering) — позвоночник выпрямляют с помощью гибких шнуров-кордов, сохраняя его подвижность. Разница огромная, особенно для 17-летней девочки. Беда в том, что в список оплачиваемых за счет государства эта высокотехнологичная дорогая операция еще не включена. Когда ее включат? И включат ли? Мы не знаем. А операция нужна прямо сейчас.

Для спасения Кристины Речковой не хватает 1 139 922 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Кристины грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Консервативное лечение не дало желаемого результата. Деформация позвоночника увеличивается, развивается дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, нарастает боль. Необходима операция с применением технологии Vertebral Body Tethering — она устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. Спина выпрямится, уйдет болевой синдром, восстановится полноценное дыхание, исчезнет асимметрия тела. Качество жизни девочки кардинально улучшится». Стоимость операции 2 070 922 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 850 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Марий Эл» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 1 139 922 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Кристину Речкову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Кристины — Виктории Владимировны Речковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алексей Каменский, Республика Марий Эл