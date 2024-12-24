Путин запретил госрегистрацию связанных с иностранцами юрлиц в новых регионах

Президент Владимир Путин подписал указ о запрете государственной регистрации юридических лиц, которые связаны с недружественными странами, в новых регионах. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Мера будет действовать до 2026 года.

В том числе документ распространяется на организации, учрежденные гражданами недружественных государств, а также гражданами, работающими на территории таких стран,

Применение ограничений подразумевается при условии, если документы на регистрацию юрилица поданы в территориальные подразделения ФНС и Роскадастра. Регистрация в новых регионах юрлиц, связанных с недружественными странами, возможна только по специальному разрешению. Его будут выдавать коллегиальные органы под руководством глав этих территорий.

Заявку на такое разрешение могут отклонить, если «осуществление соответствующих регистрационных действий может представлять угрозу обороне страны и безопасности государства», сказано в документе. Аналогичное правило будет действовать для госрегистрации прав таких компаний на недвижимое имущество.