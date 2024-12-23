Бывшему мэру Среднеуральска напомнили о прошлом

Сотрудники ФСБ и военные следователи задержали бывшего мэра Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) Андрея Зашляпина по подозрению в «совершении преступления коррупционной направленности». По данным «Ъ-Урал», уголовное дело связано с взяточничеством. Бывший мэр и ранее попадал в поле зрение силовиков, в частности, в 2021 году, в администрации Среднеуральска проходили обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге. В том же году по результатам прокурорской проверки было возбуждено дело из-за нарушения условий контракта на реконструкцию очистных сооружений почти на 626 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Зашляпин

Фото: Сайт думы городского округа Среднеуральска Андрей Зашляпин

Фото: Сайт думы городского округа Среднеуральска

Как «Ъ-Урал» сообщил источник, знакомый с обстоятельствами дела, сотрудники ФСБ совместно с отделом по расследованию особо важных дел военного следственного управления ЦВО задержали бывшего мэра Среднеуральска (Свердловская область) Андрея Зашляпина «за совершение коррупционного преступления». По данным «Ъ-Урал», уголовное дело связано с взяточничеством. В УФСБ по Свердловской области и в военном следственном управлении СКР по ЦВО информацию о задержании экс-мэра не комментируют. По данным источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, возбуждение нового уголовного дела не связано с деятельностью Андрея Зашляпина на посту мэра.

Андрей Зашляпин возглавил Среднеуральск в 2019 году, сменив на посту Владислава Козлова.

Уже в декабре следующего года прокуратура Свердловской области потребовала от думы Среднеуральска рассмотреть вопрос о снятии с должности мэра в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства.

В 2019 году между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и ООО «Среднеуральское стройуправление» (руководил Андрей Зашляпин) был заключен муниципальный контракт о реконструкции очистных сооружений на 625,9 млн руб. сроком исполнения до июля 2021 года. Реконструкция проводилась в рамках региональной государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» за счет средств областного и местного бюджетов. По данным региональной прокуратуры, должностные лица МКУ «Управление ЖКХ» приняли и оплатили разработку документации подрядчику, которые были не предусмотрены сметой контракта. В связи с эти, согласно данным надзорного ведомства, Среднеуральску был причинен ущерб на 21 млн руб. По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В январе 2021 года Андрей Зашляпин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Вскоре, по данным «Ъ-Урал», правоохранители провели обыски в администрации города в рамках уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Тогда возбуждение уголовных дел касалось незаконного трудоустройства людей в мэрию. В частности, в качестве сотрудника администрации Среднеуральска была оформлена дочь начальника юридического отдела мэрии, которая по факту работала в коммерческой структуре.

В сентябре 2021 года экс-мэр был избран депутатом думы Среднеуральска в качестве самовыдвиженца. По данным сайта думы, Андрей Зашляпин является членом постоянных комиссий по бюджету, по ЖКХ и по местному самоуправлению. Согласно сервису kartoteka.ru, Андрей Зашляпин является учредителем «Среднеуральской строительной компании», специализированного застройщика «Дуэт», жилищно-строительного кооператива «Мичуринский», «Среднеуральского строительного управления» и товарищества собственников жилья «Юмашева, 18».

За последний год под уголовное преследование попали сразу несколько действующих мэров Свердловской области.

Накануне был арестован мэр Дегтярска Вадим Пильников по двум эпизодам по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), вместе с ним — его заместитель Андрей Ильин по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По данным «Ъ-Урал», Андрей Ильин пошел на сделку со следствием и дал показания на Вадима Пильникова.

В конце сентября был арестован мэр Артемовского Константин Трофимов по ч. 4,6 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой местного самоуправления в особо крупном размере). По версии следствия, мэр получал взятки от руководителей местных муниципальных унитарных предприятий (МУП). По данным «Ъ-Урал», в деле фигурируют МУП «Павлик Морозов» (загородный оздоровительный комплекс) и МУП «Наш дом Артемовский» (управляющая компания).

В понедельник, 23 декабря, Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил главу Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за растрату. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, обвинение было предъявлено по трем эпизодам по ч.3 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения в крупном размере). По данным прокуратуры, было установлено, что глава округа, используя свое служебное положение, в 2020 и 2022 году совершил хищение денег на общую сумму 141 тыс. руб. На эти деньги были куплены путевки для супруги главы округа в санатории Крыма, Башкортостана и Челябинской области, а также оплачен проезд для главы и его супруги к месту отдыха.

Мария Шараева, Василий Алексеев