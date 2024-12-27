Отрицательный уголь

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Блокирующие санкции США в 2024 году затронули и компании угольной отрасли России. Сначала в SDN List были внесены СУЭК, крупнейший в России производитель угля, и «Мечел». В течение года список пополнился «Сибантрацитом», структурами, связанными с холдингом «Коулстар», а также компаниями «Эльги». Международное энергетическое агентство (МЭА) в своих обзорах связывает снижение экспорта угля из России в этом году с влиянием западных санкций. Помимо трудностей с оплатой даже со стороны покупателей из Азии ограничения, как отмечали в МЭА, дали сигнал импортерам, имеющим торговые отношения с США, к сокращению закупок в России. Но этим проблемы угольной отрасли не исчерпываются. Сказываются ограниченная пропускная способность железных дорог и низкие мировые цены, при которых с учетом роста расходов компаний многие экспортные поставки стали убыточными.