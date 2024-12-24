Экс-директора винзавода Макаревича привлекают к «субсидиарке» на 104 млн рублей

Конкурсный управляющий ЗАО «Райпищекомбинат "Славянский"» краснодарского предпринимателя Олега Макаревича требует привлечь к субсидиарной ответственности бывшего гендиректора предприятия на 104 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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К ответственности по долгам компании хотят привлечь экс-гендиректора Василия Мокрова. Он руководил предприятием с апреля 2017 года по сентябрь 2024 года.

В сентябре в отношении должника была открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 20 марта 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Райпищекомбинат "Славянский"» зарегистрировано в 1992 году в Славянске-на-Кубани. В 2020 году юридический адрес предприятия сменился на Краснодар. Основной вид деятельности — производство вина из винограда. В 2023 году чистый убыток — 28 млн руб. Данные о собственниках не указаны, по сообщениям из открытых источников владельцем предприятия является краснодарский бизнесмен Олег Макаревич.

Как следует из материалов суда, с иском о признании ЗАО «Райпищекомбинат "Славянский"» банкротом обратилась инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Краснодару. По данным на 2020 год, у предприятия образовалась задолженность в размере 447,2 млн руб.: основной долг — 280,1 млн руб., пеня — 107,2 млн руб., штрафы — 59,9 млн руб.

ИФНС уточняет, что в структуре основного долга 159 млн руб. составляет неуплаченный налог на прибыль, 98,9 млн руб. — НДС, 22,2 млн руб. — налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет.

Как сообщал «Ъ-Кубань», ранее владелец, генеральный директор и главный бухгалтер ЗАО РПК «Славянский» стали фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов группой лиц (п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также о пособничестве в указанных действиях (ч. 5 ст. 33, п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

ЗАО «РПК "Славянский"» входило в пятерку крупнейших производителей вина в России. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывал более 100 наименований столовых и игристых вин.

Тат Гаспарян