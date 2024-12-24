В Екатеринбурге представили проекты пешеходного моста через ул. Машинную у ЦПКиО

В Екатеринбурге представили проекты пешеходного моста через улицу Машинную, который соединит Парк Маяковского, Clever Park, «Парковый квартал» и бизнес-центр HighLine. Презентация прошла 24 декабря в Ельцин Центре. Работу над проектами вели три команды архитекторов проектного бюро R1.

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Основатель группы компаний R1 Дмитрий Реутт отметил, что мост станет подарком городу и будет реализован за счет средств компании и частных инвесторов. «Сегодня данная локация дружественна для транспорта, но не для пешеходов. Поэтому еще семь лет назад у нас возникла идея связать остановки общественного транспорта у Парка Маяковского и на улице Белинского единым линейным пешеходным парком. Использовать это место как пример альтернативного рекреационного пространства в городе, чтобы люди гуляли и испытывали положительные эмоции»,– заявил он.

Жюри конкурса возглавил главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов, среди других членов были глава компании Prinzip Геннадий Черных, архитекторы Никита Демидов, Евгений Волков.

Первая команда предложила арочный мост с «красной лентой»,в своем втором проекте команда представила проект с природными материалами и озеленением. Вторая команда показала изгибистый мост, взяв за основу образ ветви с акцентом на комфорт. Третья команда спроектировала простую и экономичную конструктивную основы моста.

Жюри признало победителями проекты второй и третьей команд, но подчеркнули необходимость доработок. Руслан Габдрахманов отметил важность идеи, привязанной к конкретному месту, и выразил уверенность в развитии Паркового района. Итоговый проект пешеходного моста планируется завершить в 2025 году, точные сроки реализации будут объявлены позже.