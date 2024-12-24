В Ишимбае два брата обвиняются в убийстве и организации нарколаборатории

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Ишимбая, сообщают пресс-службы прокуратуры республики и регионального управления СКР. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (п. «а», «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ), покушении на незаконный производстве и сбыте наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установило следствие, два брата в гараже создали нарколабораторию, где изготавливали наркотики на продажу. Также через интернет они купили два охолощенных автомата «АК 103», переделанных кустарным способом для стрельбы боеприпасами, пистолет и патроны к ним. В мае 2023 года одного из них во время пристрела пистолета в Затайрукском лесопарке заметил незнакомец. Опасаясь, что свидетель сообщит в полицию, фигурант уголовного дела убил его двумя выстрелами в голову и скрылся, бросив тело в лесу.

Следователи и криминалисты совместно с полицейскими провели баллистические, молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы и установили личность предполагаемого убийцы. На причастность к преступлению были проверены ранее судимые, владеющие оружием, а также занимавшиеся незаконным сбытом наркотиков, так как местность, где было совершено убийство, могла быть использована для тайников-закладок.

После оперативники нашли гараж с нарколабораторией и изъяли гильзы от пистолета Макарова. В тот же день оба обвиняемых были задержаны и впоследствии заключены под стражу.

Кроме того, в гараже был обнаружен синтетический наркотик в особо крупном размере общей массой более 5,7 кг, необходимые инструменты и приспособления для его изготовления, а также два автомата Калашникова и более 1 тыс. патронов.

Майя Иванова