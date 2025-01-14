Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прыжки в последние вагоны

Анатолий Костырев об интересах непрофильных инвесторов

«Все побежали, и я побежал». Эта фраза из советского кинематографа хорошо подходит для описания возникшего интереса непрофильных инвесторов к направлениям бизнеса, которые до этого долгое время были на слуху. И как правило, появление такого интереса может служить одним из признаков перегрева.

Анатолий Костырев

Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, представители Эмина Агаларова, известного проектами в недвижимости, на ресторанном рынке, в организации мероприятий и т. д., в понедельник сообщили, что бизнесмен с партнерами создал новую компанию Dream Marketing Solutions для «продвижения и интеграции» китайских товаров и услуг в странах СНГ. Соучредителями выступили работавшие с автоконцернами Chery и GAC предприниматели Ченг Гау и Чжи Юань, а основным для новой структуры рынком станет автомобильный, сообщили представители господина Агаларова.

Успехи китайских автопроизводителей в России — один из самых популярных сюжетов деловых СМИ последних двух лет, поэтому неудивительно, что этот бизнес мог привлечь внимание бизнесменов с широкими интересами. За почти три года с начала исхода из РФ автомобильных брендов из ЕС, Японии, Южной Кореи и США китайские марки действительно стали доминировать на российском рынке новых машин. Их доля с 2022 года выросла на 50 процентных пунктов, до 60%, и только за 2024 год число автомобильных брендов из Китая в России увеличилось в два раза. Но вот момент для старта своего проекта на этом рынке не кажется оптимальным.

Во-первых, отложенный спрос на новые машины, который в том числе способствовал резкому росту продаж в 2024 году, вероятно, во многом реализовался. На 2025 год прогнозы предполагают сокращение продаж — некоторые аналитики ожидают падение на 10–15% уже в первом квартале. Во-вторых, текущая доля китайских брендов уже выглядит близкой к максимальной и может вырасти разве что за счет собираемых в РФ моделей. С учетом уже большого количества брендов и дилеров конкуренция на падающем рынке будет только возрастать.

Попытки прыгнуть в уходящий поезд можно было наблюдать и на других рынках. Так, в конце 2015 года в Москве, когда популярность хостелов пошла на спад, известный бизнесмен решил запустить свою сеть таких объектов. С уходом из РФ марок Coca-Cola и Pepsi многие инвестировали в запуск брендов газированных напитков. Но по факту на полке продолжают доминировать бренды—наследники Coca-Cola и Pepsi. А в 2024 году инвесторы массово увлеклись глемпингами, хотя рост интереса к ним путешественников замедляется. Один из выходов в таких ситуациях — переформатирование проектов. В случае с китайскими машинами, возможно, альтернативой будет торговля китайской одеждой.

Анатолий Костырев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...