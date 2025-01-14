Прыжки в последние вагоны

«Все побежали, и я побежал». Эта фраза из советского кинематографа хорошо подходит для описания возникшего интереса непрофильных инвесторов к направлениям бизнеса, которые до этого долгое время были на слуху. И как правило, появление такого интереса может служить одним из признаков перегрева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, представители Эмина Агаларова, известного проектами в недвижимости, на ресторанном рынке, в организации мероприятий и т. д., в понедельник сообщили, что бизнесмен с партнерами создал новую компанию Dream Marketing Solutions для «продвижения и интеграции» китайских товаров и услуг в странах СНГ. Соучредителями выступили работавшие с автоконцернами Chery и GAC предприниматели Ченг Гау и Чжи Юань, а основным для новой структуры рынком станет автомобильный, сообщили представители господина Агаларова.

Успехи китайских автопроизводителей в России — один из самых популярных сюжетов деловых СМИ последних двух лет, поэтому неудивительно, что этот бизнес мог привлечь внимание бизнесменов с широкими интересами. За почти три года с начала исхода из РФ автомобильных брендов из ЕС, Японии, Южной Кореи и США китайские марки действительно стали доминировать на российском рынке новых машин. Их доля с 2022 года выросла на 50 процентных пунктов, до 60%, и только за 2024 год число автомобильных брендов из Китая в России увеличилось в два раза. Но вот момент для старта своего проекта на этом рынке не кажется оптимальным.

Во-первых, отложенный спрос на новые машины, который в том числе способствовал резкому росту продаж в 2024 году, вероятно, во многом реализовался. На 2025 год прогнозы предполагают сокращение продаж — некоторые аналитики ожидают падение на 10–15% уже в первом квартале. Во-вторых, текущая доля китайских брендов уже выглядит близкой к максимальной и может вырасти разве что за счет собираемых в РФ моделей. С учетом уже большого количества брендов и дилеров конкуренция на падающем рынке будет только возрастать.

Попытки прыгнуть в уходящий поезд можно было наблюдать и на других рынках. Так, в конце 2015 года в Москве, когда популярность хостелов пошла на спад, известный бизнесмен решил запустить свою сеть таких объектов. С уходом из РФ марок Coca-Cola и Pepsi многие инвестировали в запуск брендов газированных напитков. Но по факту на полке продолжают доминировать бренды—наследники Coca-Cola и Pepsi. А в 2024 году инвесторы массово увлеклись глемпингами, хотя рост интереса к ним путешественников замедляется. Один из выходов в таких ситуациях — переформатирование проектов. В случае с китайскими машинами, возможно, альтернативой будет торговля китайской одеждой.

Анатолий Костырев