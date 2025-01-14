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Дни рождения

Сегодня исполняется 80 лет чрезвычайному и полномочному послу РФ Петру Стегнию

Петр Стегний

Петр Стегний

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Петр Стегний

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Его поздравляет заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко:

— Дорогой Петр Владимирович! От себя лично и от коллег по нашему дипломатическому цеху от всей души поздравляю Вас со славным юбилеем. Вся Ваша творческая деятельность на благо Родины была связана с дипломатической службой. Ваши опыт и глубокое знание Ближнего Востока, где Вы служили послом в Эль-Кувейте, Анкаре и Тель-Авиве, сохраняют значение на новом этапе кардинальной трансформации этого важнейшего региона. Оправдываются многие из Ваших оценок и прогнозов. Тогда они опережали время и события. Не меньшее значение имеют Ваши заслуги в изучении истории дипломатии, включая популяризацию ряда малоизученных моментов во внешней политике России на европейском направлении. А история вновь имеет значение. С пожеланиями доброго здоровья, всегда Ваш!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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