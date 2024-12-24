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обновлено 12:36

Часть Северного района Ростова осталась без тепла

Утром, 24 декабря, в Ростове произошел порыв теплосети на территории районной котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» по пр. Королева. Из-за этого Северный и Ворошиловский районы частично остались без тепла. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Под отключение тепла попали жилые дома, расположенные в границах пр. Королева — пр. Космонавтов — ул. Добровольского — ул. Волкова, а также в районе пр. Ленина.

Подачу теплоснабжения планируют восстановить до 16:00.

Анастасия Казуков

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