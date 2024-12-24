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Коммерсантъ FM
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В Белом доме не одобрили выборные инициативы СРЗП

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 23 декабря утвердила проекты отрицательных отзывов на две инициативы депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), предлагавших внести изменения в избирательное законодательство.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первый законопроект, разработанный лидером эсеров Сергеем Мироновым, подразумевает проведение вторых туров голосования в одномандатных избирательных округах во всех случаях, когда в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не набрал более 50% голосов. В проекте заключения правкомиссия указывает, что повторное голосование «повлечет дополнительные расходы средств федерального бюджета, сопоставимые с расходами на организацию и проведение голосования на основных выборах». При этом, как обращают внимание в Белом доме, в пояснительной записке к инициативе говорится, что для проведения вторых туров необходимо будет выделить дополнительные средства из бюджета, но в финансово-экономическом обосновании указано, что принятие законопроекта дополнительных трат не потребует.

В другом законопроекте, который Сергей Миронов внес в Думу вместе с коллегами по фракции, предлагается предусмотреть возможность лишения полномочий депутата любого уровня в случае его выхода или исключения из партии, по списку которой он был избран. Как отмечается в пояснительной записке, в такой ситуации «создаются устойчивые предпосылки для введения избирателей в заблуждение» относительно кандидатов, которым граждане оказали доверие на выборах, «ориентируясь в первую очередь на программу партии».

Правительственная комиссия в своем отзыве напоминает, что законодательство и сейчас дает возможность лишить депутата полномочий по инициативе фракции, комитета или комиссии, в которых он состоит (правда, в этом случае депутат должен злостно не исполнять свои обязанности — например, прогуливать пленарные заседания и мероприятия своего комитета). Кроме того, в Белом доме ссылаются на нормы законов «О политических партиях» и «О выборах депутатов Госдумы», согласно которым выдвигаться по списку партии может и кандидат, не являющийся ее членом. «В связи с этим реализация предусматриваемых положений поставит в неравное положение депутатов, являющихся членами политической партии, и беспартийных депутатов»,— говорится в отзыве. «Таким образом, затрагиваемый законопроектом вопрос в достаточной степени урегулирован»,— резюмирует комиссия.

Ксения Веретенникова

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