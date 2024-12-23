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Коммерсантъ FM
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Законопроект о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов внесен в Госдуму

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий введение «периода охлаждения» при выдаче кредитов гражданам. Как говорится в пояснительной записке, закон «разработан в целях создания механизмов противодействия заключению договоров потребительского кредита и осуществлению операций с использованием денежных средств клиента без его добровольного согласия или с согласия, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием». Там же приводятся данные, что объем кредитных средств, выданных клиентам и переданных затем без добровольного согласия клиента злоумышленникам, с четвертого квартала 2022 года по третий квартал 2023 года составил 4,4 млрд руб.

Согласно законопроекту, «период охлаждения» для сумм 50–200 тыс. руб. установлен в размере четырех часов, для сумм свыше 200 тыс. руб.— минимум 48 часов. «За указанный период гражданин сможет обдумать цели, на которые он занимает средства, и понять, что находится под влиянием мошенника, а также посоветоваться с родственниками и друзьями и при необходимости обратиться в кредитную организацию или правоохранительные органы с информацией о мошеннических действиях»,— считают авторы документа. Суммы до 50 тыс. руб. можно будет, как и в настоящее время, выдавать онлайн. Для МФО законопроект предполагает установить обязанность зачислять деньги только при условии совпадения сведений о заемщике, подавшем заявление о кредите, и получателе денежных средств. Ранее соответствующее предложение огласил президент России Владимир Путин на подведении итогов года 19 декабря.

Вместе с тем, согласно проекту закона, по решению Банка России требования об обязательном установлении «периода охлаждения» могут быть изменены или могут не применяться для добросовестных кредиторов, которые эффективно реализовывают антифрод-мероприятия. Но ЦБ будет вправе снова ввести для кредитора требования по «периоду охлаждения», если в течение одного квартала у банка или МФО будут неоднократно выявлены факты выдачи кредитов без согласия клиента или нарушения при проведении антифрод-мероприятий.

Также кредитная организация будет обязана ограничить внесение денежных средств на банковский счет через вновь токенизированную (цифровую) платежную карту на общую сумму более 50 тыс. руб. в течение 48 часов с момента ее выпуска. «Такой способ является основным каналом перечисления денежных средств злоумышленникам»,— отмечается в пояснительной записке.

Предполагается, что основные положения законопроекта вступят в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. Вместе с тем требования к МФО вступят в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования.

Максим Буйлов

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