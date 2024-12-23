Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как работает бот, принимающий сообщения о нарушениях правил с участием электросамокатов

Ассоциация операторов микромобильности запустила федеральный чат-бот для
приема сообщений о нарушениях правил использования прокатных электросамокатов.

Система работает в 87 городах России и Минске. Жалобы передают сервисам аренды, которые оперативно устраняют проблемы и наказывают нарушителей. Практика показывает, что большинство сообщений связаны с неправильно припаркованными самокатами, остальные — с нарушениями ПДД и внутренних правил кикшеринг-сервисов: неспешивание, езда вдвоем, передача самоката ребенку.

По информации компании Whoosh, менее 1% пользователей кикшеринга нарушают правила дорожного движения и требования сервиса, но операторы заинтересованы полностью исключить подобные инциденты.

Чат-бот @Samokat_ru_bot в Telegram позволяет сообщить о семи типах нарушений: опасном вождении, езде вдвоем, передаче самоката детям, движении по проезжей части, неправильной парковке, порче имущества и неспешивании на переходах.

Для подачи жалобы пользователю необходимо указать локацию происшествия, название сервиса и вид нарушения. Дополнительно можно прикрепить фото или видео и номер электросамоката. После обработки обращения оператор идентифицирует нарушителя и применит соответствующие меры – от штрафа до блокировки аккаунта.

Новая система позволяет избежать установки отдельных приложений каждого оператора для отправки жалоб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...