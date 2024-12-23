Как работает бот, принимающий сообщения о нарушениях правил с участием электросамокатов

Ассоциация операторов микромобильности запустила федеральный чат-бот для

приема сообщений о нарушениях правил использования прокатных электросамокатов.

Система работает в 87 городах России и Минске. Жалобы передают сервисам аренды, которые оперативно устраняют проблемы и наказывают нарушителей. Практика показывает, что большинство сообщений связаны с неправильно припаркованными самокатами, остальные — с нарушениями ПДД и внутренних правил кикшеринг-сервисов: неспешивание, езда вдвоем, передача самоката ребенку.

По информации компании Whoosh, менее 1% пользователей кикшеринга нарушают правила дорожного движения и требования сервиса, но операторы заинтересованы полностью исключить подобные инциденты.

Чат-бот @Samokat_ru_bot в Telegram позволяет сообщить о семи типах нарушений: опасном вождении, езде вдвоем, передаче самоката детям, движении по проезжей части, неправильной парковке, порче имущества и неспешивании на переходах.

Для подачи жалобы пользователю необходимо указать локацию происшествия, название сервиса и вид нарушения. Дополнительно можно прикрепить фото или видео и номер электросамоката. После обработки обращения оператор идентифицирует нарушителя и применит соответствующие меры – от штрафа до блокировки аккаунта.

Новая система позволяет избежать установки отдельных приложений каждого оператора для отправки жалоб.